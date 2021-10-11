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Bağcılar'da polis memurunun şehit edilmesi davasında karar çıktı - Son Dakika

Bağcılar'da polis memurunun şehit edilmesi davasında karar çıktı

11.10.2021 14:26
Bağcılar'da polis memurunun şehit edilmesi davasında karar çıktı

Bağcılar'da polis memurları Erkan Gökteke'yi şehit ederek, Yunus Nacar'ı yaraladığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Serdar Balta ve suça sürüklenen çocukların davası karara bağlandı.

Bağcılar'da polis memurları Erkan Gökteke'yi şehit ederek, Yunus Nacar'ı yaraladığı gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Serdar Balta ve suça sürüklenen çocukların davası karara bağlandı.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serdar Balta ile tarafların avukatları katıldı.

Şehit polis memuru Erkan Gökteke'nin ailesi ve olayda yaralanan polis memuru Yunus Nacar da duruşmada hazır bulundu.

Gökteke'nin ailesi ile Yunus Nacar, şikayetçi olduklarını belirterek, sanıkların cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan tutuklu sanık Serdar Balta, "Bir suç işledim. Mecburen cezasını çekeceğim." dedi.

Mahkeme heyeti, 19 Şubat'ta ölen suçu sürüklenen çocuk Kadir A. hakkındaki davanın düşürülmesine karar verdi.

Sanık Serdar Balta'nın maktul Erkan Gökteke'yi "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme, sanığın kastı, olayın oluş şekli, failin geçmişi ve hükmün geleceği üzerindeki etkisi ile bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluşmadığından cezada indirim uygulamadı.

Mahkeme, sanık Balta'yı Yunus Nacar'a yönelik "nitelikli kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırarak, bu suçtan da indirim uygulanmamasına ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"Kasten öldürmeye yardım etme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs etmeye yardım etme" suçlarından yargılanan suça sürüklenen çocuklar Oğuzhan I. ve Reis B'nin eyleminin "suçluyu kayırma" kapsamında kaldığına kanaat getirerek 2'şer yıl 6'şar ay hapis cezası veren mahkeme, Oğuzhan I. ve Reis B'nin suç tarihinde 15-18 yaş aralığında olmalarından dolayı cezalarını 1'er yıl 8'er aya indirdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da polis memuru olarak görev yapan Erkan Gökteke ile Yunus Nacar'ın 18 Temmuz 2020'de asayiş görevindeyken şüphelendikleri sanık Serdar Balta ve Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) Kadir A'yı durdurmak istedikleri, ancak bu kişilerin kaçtıkları anlatılmıştı.

Sanık Balta ve Kadir A. ile kovalamaca sonucunda bir sokakta karşılaşan polis memurlarının araçlarından indikleri belirtilen iddianamede, sanık Balta'nın belinde bulunan silahı çıkartarak polis memuru Yunus Nacar'a ateş ettiği sonrasında ise şoför koltuğundan inen polis memuru Erkan Gökteke'ye ateş ederek olay yerinden kaçtığı kaydedilmişti.

Sanık Balta'nın, Nacar'ı öldürmeye teşebbüs ettiği, Gökteke'yi ise öldürdüğü iddianamede belirtilmişti.

İddianamede, sanık Serdar Balta hakkında "kamu görevlisini kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kamu görevlisini öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Yaşı küçük sanıklar hakkında çocuk ağır ceza mahkemesine ayrı dava açılmıştı

Öte yandan olayla ilgili yaşı 18'den küçük Kadir A, Oğuzhan I. ve Reis B. hakkında da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca ayrı bir iddianame hazırlanmıştı.

Sanık Balta'nın doğrudan öldürmeye yönelik ateş ettiği değerlendirilmesinde bulunulan iddianamede, sanık Balta ateş ederken seyreden Kadir A'nın olay yerine gitmediği, olaya karışmadığı ve ateş etme eyleminin akabinde kaçarak uzaklaştığı anlatılmıştı.

İddianamede, Kadir A. ile Balta'nın buluşarak ağaçlık alanda bir süre saklandıkları, Kadir A'nın, Reis B'yi arayarak olayı anlattığı ve Reis B'nin yanında bulunan Oğuz I'yı da alarak ticari bir taksiyle Kadir A. ve sanık Balta'nın yanına gittikleri ifade edilmişti.

Balta'nın tabancaları Reis B'ye saklaması için vermeye çalıştığı sırada Reis B'nin bunu kabul etmeyerek oradan kaçtığı aktarılan iddianamede, o sırada takipte olan kolluk görevlilerince Balta'nın yakaladığı anlatılmıştı.

İddianamede, Kadir A, Oğuzhan I. ve Reis B. hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" ve "kasten öldürmeye teşebbüse yardım etme" suçlarından 9'ar yıl 8'er aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Aralık 2020'de görülen duruşmada, Oğuzhan I. ve Reis B'ye isnat edilen suçun niteliği, delillerin büyük oradan toplanmış olması, karartılarak ve etkilenecek delil bulunmadığı, tutuklu kaldıkları süre, yaşı, çocukların tutukluluğuna ilişkin Anayasa Mahkemesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları, Çocuk Koruma Kanunu'nun amaç ve ilkeleri dikkate alınarak, haklarında yurt dışına çıkış ve karakola imza atma tedbirleri uygulanarak tahliyelerine karar vermişti.

Mahkeme, Kadir A'ya isnat edilen suçların kuvvetli varlığı ve katalog suçlarından olması nedeniyle tutukluluğuna devam kararı vererek, duruşmayı ertelemişti.

Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen dava, Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyayla birleştirilmişti.

Bağcılar'da polis memurunun şehit edilmesi davasında karar çıktı
Bağcılar'da polis memurunun şehit edilmesi davasında karar çıktı
Bağcılar'da polis memurunun şehit edilmesi davasında karar çıktı

Polis Memuru, Bağcılar, Mahkeme, Şehit, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağcılar'da polis memurunun şehit edilmesi davasında karar çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağcılar'da polis memurunun şehit edilmesi davasında karar çıktı - Son Dakika
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