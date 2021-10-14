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BAĞCILAR'DA TAKSİCİYLE MÜŞTERİNİN YUMRUK YUMRUĞA KAVGASI - Son Dakika

BAĞCILAR'DA TAKSİCİYLE MÜŞTERİNİN YUMRUK YUMRUĞA KAVGASI

14.10.2021 10:49

BAĞCILAR'DA TAKSİCİYLE MÜŞTERİNİN YUMRUK YUMRUĞA KAVGASIHaber-Kamera: Serdar ALTINTEPE / İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR'da taksi şoförü ile 2 müşterisi arasında ücret konusunda çıkan tartışma yumruk yumruğa kavgaya dönüştü.

BAĞCILAR'DA TAKSİCİYLE MÜŞTERİNİN YUMRUK YUMRUĞA KAVGASI

Haber-Kamera: Serdar ALTINTEPE/ İSTANBUL, (DHA) - BAĞCILAR'da taksi şoförü ile 2 müşterisi arasında ücret konusunda çıkan tartışma yumruk yumruğa kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, 11 Ekim Pazartesi öğle saatlerinde Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Taksideki 2 müşteri ile şoför arasında ücret yüzünden tartışma çıktı. Şoför bir süre sonra taksiyi sokak ortasında durdurdu. Taksiden inen şoför ile müşteriler arasındaki tartışma büyüyerek, kavgaya dönüştü. Yolculardan biri yumrukla düşürdüğü taksi şoförünü, yerde tekmeledi. Daha sonra taksiye tekme atan yolcu ile şoför arasındaki yumruklu kavga bir süre daha ayakta devam etti. Kavgayı çevredekiler zorlukla ayırırken, yaşananlar da bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

BAĞCILAR'DA TAKSİCİYLE MÜŞTERİNİN YUMRUK YUMRUĞA KAVGASI
BAĞCILAR'DA TAKSİCİYLE MÜŞTERİNİN YUMRUK YUMRUĞA KAVGASI
BAĞCILAR'DA TAKSİCİYLE MÜŞTERİNİN YUMRUK YUMRUĞA KAVGASI
BAĞCILAR'DA TAKSİCİYLE MÜŞTERİNİN YUMRUK YUMRUĞA KAVGASI

Pazartesi, kavga, Taksi, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAĞCILAR'DA TAKSİCİYLE MÜŞTERİNİN YUMRUK YUMRUĞA KAVGASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAĞCILAR'DA TAKSİCİYLE MÜŞTERİNİN YUMRUK YUMRUĞA KAVGASI - Son Dakika
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