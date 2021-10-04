Bağcılar'da TEM yan yolda kargo aracı alevlere teslim oldu - Son Dakika

Bağcılar Tem Otoyolu Mahmutbey mevkii yan yolda bilinmeyen bir nedenle alevlere teslim olan kargo aracı itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Bağcılar Tem Otoyolu Mahmutbey mevkii yan yolda ilerleyen 34 HU 2582 plakalı kargo aracı saat 09.30 sıralarına seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Sürücü, araçtan alevlerin yükseldiği görünce kenara çekti. Alevler yola da sıçrarken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere teslim olan aracı söndürdü. Araçta hasar oluşurken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - İSTANBUL