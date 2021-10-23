Bağcılar Belediyesi sporcuları, İtalya'daki Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda derece aldı - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi sporcularından Emine Aslan, İtalya'da düzenlenen Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda kendi kategorisinde dünya şampiyonu, Gülsüm Özen de üçüncü oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 15-24 Ekim tarihleri arasında İtalya'nın Jesolo kentinde düzenlenen Büyükler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türk Milli Takım kadrosunda Bağcılar Belediyesi sporcuları Emine Arslan ile Gülsüm Özen de yer aldı.

Zorlu geçen müsabakaların sonunda Arslan, 52 kiloda finalde karşılaştığı rakibini yenerek dünya şampiyonu oldu ve altın madalyayı kazandı. +70 kilogramda mücadele eden Özen ise rakiplerini eleyerek dünya üçüncüsü oldu ve bronz madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, başarı elde eden milli sporcuları tebrik ederek, "Sporcularımız hem bize hem de ülkemize büyük bir gurur yaşattılar. Tüm dünyaya gücümüzü gösterdikleri için kendilerini yürekten kutluyorum. Belediye olarak her zaman onların yanında olduk, bundan sonra da maddi ve manevi olarak onların yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Arslan ve Özen de desteklerinden dolayı Başkan Çağırıcı'ya teşekkürlerini iletti.

Turnuvada, Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı da sporcuları yalnız bırakmadı.