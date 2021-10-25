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Bağdat'ın köhne sokakları gönüllü gençlerin renkli çizimleriyle canlanıyor - Son Dakika

Bağdat'ın köhne sokakları gönüllü gençlerin renkli çizimleriyle canlanıyor

25.10.2021 11:08
Bağdat'ın köhne sokakları gönüllü gençlerin renkli çizimleriyle canlanıyor

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gönüllü genç, şiddet yorgunu kadim şehrin bakıma muhtaç sokaklarıyla evlerin duvarlarına yaptıkları renkli çizimlerle halka umut vermeye çalışıyor.

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bir grup gönüllü genç, şiddet yorgunu kadim şehrin bakıma muhtaç sokaklarıyla evlerin duvarlarına yaptıkları renkli çizimlerle halka umut vermeye çalışıyor.

"Kelebek İzi Takımı" adını kullanan gençler, her gün Bağdat'ın çeşitli semtlerini dolaşarak köhne sokakların çehresini değiştiriyor.

Gönüllü genç ressamlar, çizimlerinde Bağdat'ın folkloru ve tarihine yer veriyor. Başkent sokaklarını ayrıca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele temalı çizimlerle de süsleyen "Kelebek İzi Takımı" şu an 7 gönüllü gençten oluşuyor.

"Çalışmamızda iz bırakmak istiyoruz"

AA muhabirine konuşan Kelebek İzi Takımı kurucusu Ali Halife, bu projeye 4 yıl önce başladıklarını söyledi.

Halife, "Başlangıçta bakımsız bir okul duvarını boyamaya ve çizim yapmaya karar verdik. Daha sonra insanlardan gelen yoğun beğeni ve istekle takım ruhuyla başka bakımsız yerleri de gezerek çalışmaya başladık." dedi.

Bağdat sokaklarında geçmişten gelen şiddet izlerini taşıyan ve bakımsız bırakılan duvarlara çizdikleri resimlerin "anlam" taşıdığını ifade eden Halife, şöyle devam etti:

"Biz, çalışmamızda iz bırakmak istiyoruz. O yüzden takımın adını da 'Kelebek İzi' yaptık. Okul sorumlusu ya da mahalle sakinleri kendi aralarında topladıkları paralarla malzemelerimizi karşılıyor ve bizler gönüllüler olarak duvarlara yaşam izi bırakıyoruz. Hiçbir siyasi tarafa bağlı değiliz ve mesleğimiz her şeyden önce ressamlıktır."

"Bağdat'ın makus tarihini değiştirmeye çalışıyoruz"

Iraklı genç, salgının başlamasıyla Kovid-19'la mücadeleyi teşvik eden resimleri de Bağdat'ın özellikle dar gelirli ailelerin yaşadığı mahalle duvarlarına çizdiklerini aktardı.

Halife, "İnsanlar ve özellikle çocukların büyük ilgisi ve sevgisi şu ana kadar sokakları çizmeye devam etmemizi sağladı. Bağdat'a ait folklorik çizimler de yapıyoruz ve insanları geçmişiyle tanıştırmayı amaçlıyoruz. Bu çizimlerle ayrıca Bağdat'ın makus tarihini değiştirmeye çalışıyoruz. Dünyaya 'Irak'ın yaşam ve kültürü sevdiği' mesajını vermek istiyoruz." diye konuştu.

Çalışmalarının şu an kendilerine yakın Azamiya, Kazımiye ve Greyaat gibi semtlerde yoğunlaştığını söyleyen Halife, "Keşke destek veren olsa daha çok yer dolaşsak ve projemizi ülke geneline yaysak." dedi.

"Sokağımız bakımsız ve harabeydi, bu çizimlerle hayat buldu"

Gönüllü genç ressamların renkli çizimlerinden mahalleliler de memnun.

Kazımiye'nin dar ve bakımsız sokaklarından birinde evinin duvarlarına çizim yapılan Ebu Seca, "Sokağımız bakımsız ve harabeydi, bu çizimlerle hayat buldu. Yoldan geçenler durup duvarları izliyor. İki dönem arasında büyük fark var. Bakınca insanların psikolojisi bile değişiyor." ifadelerini kullandı.

Bağdat'ın köhne sokakları gönüllü gençlerin renkli çizimleriyle canlanıyor
Bağdat'ın köhne sokakları gönüllü gençlerin renkli çizimleriyle canlanıyor
Bağdat'ın köhne sokakları gönüllü gençlerin renkli çizimleriyle canlanıyor
Bağdat'ın köhne sokakları gönüllü gençlerin renkli çizimleriyle canlanıyor
Bağdat'ın köhne sokakları gönüllü gençlerin renkli çizimleriyle canlanıyor

Halife, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağdat'ın köhne sokakları gönüllü gençlerin renkli çizimleriyle canlanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bağdat'ın köhne sokakları gönüllü gençlerin renkli çizimleriyle canlanıyor - Son Dakika
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