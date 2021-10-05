Bağışıklığı destekleyen Bitki Çayı Mevsimi Geldi! - Son Dakika

Sonbaharın kendini hissettirmesiyle birlikte içecek tercihlerinde bitki çayları en üst sıralara tırmanmaya başladı. Mevsime yakışan aromatik tatların damaklarda kalıcı izler bıraktığı zengin içeriklere sahip özgün harmanlarıyla bitki çaylarında her moda ve damak tadına uygun çay çeşidini bulmak mümkün. Bugünlerin en favori içeceklerinin başında gelen bitki çayları, düzenli tüketimde insan vücuduna mucizevi katkılar da sağlıyor. Tabi her yiyecek – içecekte olduğu gibi bitki çayı tüketiminde de hamilelik, yaş grubu, sağlık sorunları, ergenlik gibi özel durumları göz önünde bulundurarak doğru tercihi yapmak gerekiyor.

Birçok bitki ve meyvenin karışımıyla hazırlanan bitki çayları bağışıklığı güçlendirirken hücrelerin dış etkenlerden korunması ve sağlıklı yaşamalarına devam edebilmelerini sağlayan antioksidan görevini de üstleniyor.

Tüm dünyanın gözdesi: Yeşil Çay

Dünya çapında; Çin'den, Hindistan'a kadar çok sayıda ülkede en çok tüketilen çay türlerinden biri olan yeşil çay en sık araştırılan bitki çaylarının da başında geliyor.Son yıllardaki araştırma sonuçlarına göre yeşil çayın kanser oluşumuna karşı koruyucu etkisi kanıtlandı. İçeriğinde bulunan bileşenler sayesinde hücre çoğalmasını engelleme, hücre döngüsünü durdurma etken reseptörleri baskılama, sitokinlerin salınımını azaltma, mitotik uyarıları baskılama, serbest radikal temizleme, kanser hücrelerinin ölümünü hızlandırma ve engelleme gibi pek çok yardımcı fonksiyonu olduğu artık biliniyor. Ayrıca yağ yakıcı olma özelliğiyle obeziteyi önleyici, kolesterolü düşürücü, damar sertliğini önleyici etkiler sağladığı da ortaya kondu. Aynı zamanda içerisindeki kafein sayesinde odaklanmayı kolaylaştıran ve enerji veren yeşil çay, uykusuzluk sorunu yaşayanların kurtarıcısı olarak da tercih ediliyor. Yeşil çay özünde bulunan kateşin maddesi kozmetik sektöründe de yeşil çayın sıklıkla tercih edilmesini sağlıyor. Bakteri oluşumunu baskılayarak, mikrobik oluşumları engelleyen yeşil çay, diş sağlığından cilt sağlığına, ağız kokusunu engellemeden kan şekerinin düzenlenmesine kadar fayda sağlıyor.

Hindistan'dan Dünya'ya uzanan mucize: Masala Çayı

Karışık baharatlı çay anlamına gelen Masala Çayı, Hindistan'ın en ünlü çaylarından bir tanesi. Hindistan'da 5000 yıldır kullanılan bu popüler içecek Hint Çayı olarak bilinmesinin yanı sıra Masala Chai ve Chai olarak da biliniyor. Zencefil, karanfil, kakule, tarçın gibi çok sayıda bitkinin harmanlanmasıyla elde edilen Masala Çayı'nı diğer bitki çaylarından ayıran en önemli özelliği ise tarifinde süt bulunması. Hindistan ve dünyanın birçok bölgesinde manda sütüyle servis edilen Masala Çayı, ülkemizde ise daha çok inek sütüyle tercih ediliyor. Damak tadlarına göre çok farklı tarif ve hazırlanış seçeneği bulunsa da Masala Çayı'na herkes kendi damak tadına uygun bitliler ekleyebilir. Çok sayıda besin değeri içeren ve 100 kalorinin altında olması özelliğiyle, özellikle sütsüz ve şekersiz tüketildiğinde 0 kalori olması nedeniyle, Masala Çayı diyetlerde de sıklıkla tercih ediliyor. Günde bir bardak tüketilen Masala Çayı alternatif tıp alanında kullanılan otlarla hazırlandığı için insan vücuduna mucizevi katkılar sağlıyor. Başta kalp sağlığını korumak için önerilen A, B, C ve PP vitaminleri içeren Masala Çayı; kolesterolü dengeleme ve sindirim sistemini sağlıklı çalıştırma özelliği de taşıyor.Halsizliği önleyen enerji veren bu çay aynı zamanda vücut direncini artırarak düzenli tüketimde canlılık kazandırıyor. Stres, depresyon ve ruhsal sıkıntılara karşı kalkan oluşturma görevi üstlenen Masala, içerisindeki zencefilin gücüyle üst solum yolu hastalıklarını ve soğuk algınlığını da önlüyor, hastalık süresinde tedavi sağlıyor. Tatlandırılmadan içildiği takdirde şeker hastalarına da fayda sağlıyor. Mevsim geçişlerinde yavaşlayan metobolizmayı hızlandırıyor, uyku açıcı özellik taşıyarak uyanamama sorunlarına son veriyor. Kan dolaşımına, yüksek tansiyona ve damarların sağlıklı kalmasına katkı sağlıyor.

Zengin antioksidan deposu: Beyaz Çay

İsmini bahar aylarında henüz açmamış çay bitkisinin toplanmasından ve herhangi bir işlem görmeyen çay tomurcuklarında bulunan beyaz tüylerinden alan Beyaz Çay, alıştığımız siyah çaya göre daha hafif olma özelliği taşıyor. En az işlenen çay olarak bilinen beyaz çay bu özelliği sayesinde bilinen tüm çaylardan daha fazla antioksidana sahip olma özelliği de taşıyor.Bu sayede vücudutta biriken ödem, yağ, zararlı maddeler ve bakteriler beyaz çay sayesinde temizlenebiliyor. Özellikle ciltteki yağlanmaya bağlı olarak çıkan ya da ergenlik döneminde yüzü kaplayan sivilcelerin yok edilmesinde antioksidan ve antiseptik maddeler yönüyle zengin olması nedeniyle tercih edilen beyaz çay olan beyaz çay, ciltteki hücrelerin yenilenmesini sağlayarak cilt sağlığını korur. İçilmesinin yanı sıra soğuduktan sonra cilde masajla da uygulanabilen beyaz çay, yağlı ciltlerin kurtarıcı olma rolünü de üstleniyor. Kuvvetli bir antioksidan olması nedeniyle kanserli hücreleri vücuttan atma konusunda etkili bir çay çeşididir. Beyaz çay bağ dokularını sıkılaştırma özelliğiyle ciltte oluşan egzamaları, saç kepeklenmesini ve dökülmesini de sona erdirir. Cildi sıkılaştırarak sarkmayı, yaşlanmayı engelleyen fenol maddesi bakımından da zengin olan Beyaz Çay, yaşlılığa karşı da sıkça tercih edilmektedir. Diyabet etkisini azaltan, düzenli tüketildiğinde beyin ve zihin gelişimini destekleyen Beyaz Çay, hafızayı koruma özelliğiyle de sıkça tüketilmektedir.

Bitki çaylarını, farklı karışımlarla hazırlamak için zamanı olmayanların imdadına ise hazır harmanlar yetişiyor. Bunlardan birisi de çayın etrafında, yeni bir yaşam tarzı sunan TeaShop'un özel harman çayları. Faydaları saymakla bitmeyen bitki ve meyvelerin her moda uygun karışım çayları, sonbaharda günlük yaşamın sağlıklı eşlikçileri olarak çay keyfini tamamlıyor.