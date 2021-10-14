Üye Girişi
'Bağışıklığını kaybeden insan sayısı aşılanan sayısından fazla' - Son Dakika

'Bağışıklığını kaybeden insan sayısı aşılanan sayısından fazla'

14.10.2021 12:19
'Bağışıklığını kaybeden insan sayısı aşılanan sayısından fazla'

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, daha önce yüksek sayılarda aşılama yapıldığını ancak şimdi düşüşe geçildiğini belirterek, "Bu yüzden aşılama ile elde ettiği bağışıklığı kaybeden sayısı, her gün yeni aşılanan...

HACETTEPE Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, daha önce yüksek sayılarda aşılama yapıldığını ancak şimdi düşüşe geçildiğini belirterek, "Bu yüzden aşılama ile elde ettiği bağışıklığı kaybeden sayısı, her gün yeni aşılanan sayısından daha fazla. Geldiğimiz noktadan geriye doğru gidiyoruz, bunu tersine çevirmemiz lazım" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açılış konuşmasını yaptığı Enfeksiyon Hastalıkları Derneği tarafından çevrim içi düzenlenen 9'uncu Ulusal Aşı Sempozyumu sona erdi. Dernek Başkanı Mehmet Ceyhan, sempozyumun detayları ile katılımcı bilim insanlarının önerilerini DHA'ya anlattı.

'EN ÇOK AŞI KARARSIZLIĞI KONUŞULDU'Ulusal Aşı Sempozyumu'nun 2005 yılından bu yana düzenlendiğini belirten Prof. Dr. Ceyhan, "Ulusal Aşı Sempozyumu; en üst düzeyde aşı konusundaki bütün yenilikleri, teknolojik gelişmeleri, sosyal ve idari taraflarının birçok açıdan ele aldığımız bir toplantı. Ulusal Aşı Sempozyumu'nun 16'ncı yılı oldu. Beklendiği gibi bu yıl ağırlıklı olarak Covid-19 aşıları konuşuldu. Aşı kararsızlığı, sempozyumda önemli yer tuttu. Açılışta Sayın Bakan konuştu, sonrasında da en yetkili isimler, yurt içinden ve dışından bilgileri aktardı. 'Aşı kararsızlığı ne durumda? Bu sorunu nasıl hallederiz?' gibi konular çok uzun şekilde konuşuldu. Hukuki yönleri, basın tarafından nasıl ele alınacağı, sosyal yönden neler yapılması gerektiği ele alındı. İş gelip dolaşıp toplumu doğru bilgilendirmede neticeleniyor. Siz toplumu doğru bilgilendirmezseniz, aşı karşıtları gelip yalanlarla toplumu zehirliyor" dedi.'AŞI KARŞITI MESAJLAR 22 KAT FAZLA'Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, sempozyumda ortaya çıkan bir çalışmayı örnek göstererek, "Türkiye'de belli bir dönemde Twitter'da aşı yanlısı paylaşımların, tam 22 katı aşı karşıtı mesaj yayınlamış. Belli bir grubun, bütün vaktini ayırarak bu işle ciddi şekilde uğraştığı anlaşılıyor. 'Bunların arkasındaki sponsor desteği kimdir?' bunlar konuşuldu. Aşının önemi, üretimi ve gelecek hedefleri konuşuldu. Genellikle üzerinde durduğumuz şey şu oldu; aşıların etkinliği ve güvenliği konusunda hiçbir sorun yok ama yavaşız biraz. Bu hızla aşılamaya devam edersek, istediğimiz hedefe ulaşmamız çok zor gibi görünüyor. Bu yüzden devlet, aşılamayı hızlandıracak bazı önlemler almalı; aşı kararsızlığı ile mücadele ve bazı zorunlu uygulamalar gibi. Diğer ülkelerde de yapılan aşı faaliyetleri konuşuldu. Bizim şu andaki uygulamalar ile yüzde 80 hedefine varmamız biraz zor. Şu anda öyle bir noktadayız ki; aşılama sayımız düştüğü için aşı ile elde ettiği bağışıklığı kaybeden sayısı, her gün yeni aşılanan sayısından daha fazla. Bırakın, yüzde 80'e doğru gitmeyi geriye doğru gidiyoruz. Her gün aşı ile korunabilen, bağışık hale gelen insan sayısı bir önceki günden daha az. Bunu önlemek için mutlaka bir şeyler yapılmalı" diye konuştu.'TEDBİRLERİN BİRAZ ARTTIRILMASI GEREKİR'Uygulanan aşıların hepsinin etkin olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Ceyhan, "En önemli şey şu oldu; birisi biraz daha fazla, birisi biraz daha az, şu anda kullanılan tüm aşılar etkin. Yan etki anlamında kimsenin kuşkusu yok. Problem burada şu; pandemi aşısının bir özelliği var, salgın aşılamasında daha koruyucu olmasından çok, daha erken bitirilecek bir aşılama gereklidir. Siz geciktikçe ortaya çıkan sonuç şu oluyor; bir taraftan aşılıyorsunuz ama yavaş aşılamayla daha önce aşıladıklarınız bağışıklıklarını kaybediyor. Böylece aşı ile korunan insan sayısı artacağına azalıyor. Hızlı bir şekilde vakit kaybetmeden sayı arttırılmalı. Devlet, önlem almalı. Bir defa aşı karşıtlarının, bu kadar rahat halkın kafasını karıştıracak yalan haberleri yaymaması lazım. İkincisi, bazı zorunlu aşı uygulamaları var. Kimse zorla aşı yapmak istemez ama geldiğimiz noktada geriye doğru gidiyoruz ve bunu tersine çevirmemiz lazım. Bazı zorunlu tedbirleri getirmemiz lazım. Bunu her ülke farklı şekilde uyguluyor. Mesela Almanya, aşısızlara PCR testini ücretli yapmaya başladı. Bir taraftan 'Aşısız uçağa binemezsin ama sana bedava PCR yapacağım, sonuç negatif çıkarsa binebilirsin' demek, çok etkili bir tedbir olmuyor. Bunların arttırılıp aşılılar ile aşısızların mümkün olduğu kadar bir araya gelmemesi gerek. Tedbirlerin biraz arttırılması gerekir. 'İnsanları ikna yoluyla aşılayacağız', çok güzel bir düşünce, ideal olan budur ama bununla çok ileri gidemediğimiz ortada. Demek ki, dönüp tedbir alma zamanının geldiğini görmeliyiz" ifadelerini kullandı. '4 ÖNEMLİ BULAŞ YERİ VAR'Prof. Dr. Ceyhan, şöyle devam etti:

"Vaka sayısını azaltmanın bir yolunu bulmalıyız. Bunun da 4 önemli bulaş yeri var. Biri evler, bununla ilgili bir şey yapamıyorsunuz. İkincisi toplu taşımalar. Buradaki kalabalığı azaltmanın yolu; kamu ve özel sektörde kademeli mesai sistemine geçmek. Üçüncüsü; kalabalık ve büyük iş yerleri. Sosyal mesafeyi sağlayamıyorsanız, yapmanız gereken esnek çalışma ve vardiya usulü çalışma ile kalabalığın birikmesine engel olmalısın. Dördüncü önemli ortam da toplantılar, düğünler, nişanlar, konserler gibi büyük toplanmaların önüne geçmelisiniz. Böyle ortamlarda süper bulaştırıcı denk gelinirse yüzlerce, binlerce vaka ortaya çıkıyor. Bunu da engellemek için bazı kısıtlamalar getirilmeli. Örneğin aşısız girilmez ya da test yaparak pozitif kişinin virüsü yaymasını engellemek lazım."

'Bağışıklığını kaybeden insan sayısı aşılanan sayısından fazla'
'Bağışıklığını kaybeden insan sayısı aşılanan sayısından fazla'

COVIRAN Bereket, Tıp Fakültesi, Mehmet Ceyhan, Ceyhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Bağışıklığını kaybeden insan sayısı aşılanan sayısından fazla' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor 12:20 Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor 12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek 12:05 Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi 12:01 Denetim noktasında polise silahlı saldırı! O anlar güvenlik kamerasına kaydedildi Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya 11:42 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi 11:29 Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor 11:16 İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek 10:41 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek

Son Dakika Haberleri
12:33 İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda
12:19 Bakliyatta ithalat devri başlayınca marketlerde yerli ürün bulmak zorlaştı! Vatandaş fiyatlara isyan ediyor
12:17 Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı
12:12 Usta oyuncu Murat Aydın, Kanunsuz Topraklar dizisiyle ekranlara dönüyor
12:06 Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi
12:05 Son Dakika: Hamsik, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek
12:04 Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı
11:42 Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor
11:41 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor
11:39 Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinden şikayetçi
İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda İnsanların ölüm tarihlerini belirleyecek hesaplama makinesi yolda         
12:33
Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı         
12:18
Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi         
12:07
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı         
12:04
İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor         
11:47
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı         
11:22
Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor         
11:10
Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor         
10:18
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış         
09:37
Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı         
09:20
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 12:40:20. #1.12#
SON DAKİKA: 'Bağışıklığını kaybeden insan sayısı aşılanan sayısından fazla' - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement