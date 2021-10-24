Bağlar Belediyesi çökme nedeniyle kullanıma elverişsiz hale gelen yolu yeniledi - Son Dakika

Bağlar Belediyesi, 5 Nisan Mahallesi'nde çökme nedeniyle kullanıma elverişsiz yolu yenileyerek, öğrencilerin ve vatandaşların kullanıma hazır hale getirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hürriyet İlkokulu'na giden öğrencilerin de kullandığı yolun yaşanan çökmenin ardından ulaşımda sıkıntıya neden oldu.

Öğrencilerin ulaşımda zorluk yaşadığını gören vatandaşların talebi üzerine çalışma başlatan Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaya geçitlerini karo taşlarıyla yeniledi.

Çökmenin yaşandığı iki sokaktaki yolu yenileyen belediye ekipleri, yapılan sokak sağlamlaştırma ile görüntü kirliliğini de ortadan kaldırdı, yolları öğrencilerin ve vatandaşların geçişi için elverişli hale getirdi.

Vatandaşlar sunulan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti.