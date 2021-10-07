Bağlar Belediyesi, ilçede yeşil alanı artırmak için çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, yeşil alan ve doğa dostu projelerini sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye yaklaşık 3 yıl içerisinde 100 bin metrekareyi aşan çok amaçlı park ve yeşil alan projelerini hayata geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çok amaçlı park projelerine önem verdiklerini söyledi.

Gördükleri boş arazileri değerlendirmek istediklerini kaydeden Beyoğlu, "Hayata geçirdiğimiz projelerle Bağlar'da büyük bir fark meydana getirdik. Kazandırdığımız her park milletimiz için oksijen ve nefes alanı haline geldi." ifadelerini kullandı.