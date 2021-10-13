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Bağlar Belediyesine ait halk kütüphanesinden 13 bin öğrenci yararlandı - Son Dakika

Bağlar Belediyesine ait halk kütüphanesinden 13 bin öğrenci yararlandı

13.10.2021 16:27
Bağlar Belediyesine ait halk kütüphanesinden 13 bin öğrenci yararlandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediyesine ait halk kütüphanesinden 13 bin öğrenci faydalandı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediyesine ait halk kütüphanesinden 13 bin öğrenci faydalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyenin imkanlarıyla revize edilerek teknik imkanlarla modern hale getirilen halk kütüphanesini 28 ayda 13 bin öğrenci ziyaret etti.

Belediyenin aynı binada verdiği ücretsiz AYT ve TYT kurslarına son 3 yılda 630 öğrenci kayıt yaptı. Eğitim merkezinin salgın nedeniyle zaman zaman yaşanan kesintilere rağmen eğitimde bu hizmetleri vermesi, maddi durumu iyi olmayan öğrencilere destek oldu.

Bu yıl eğitimler için kayıt yapan 290 öğrencinin katılımıyla kurs devam ediyor. Eğitim merkezinin yöneticileri, kayıt yapan öğrencilerin bir bölümünün Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun mahalle ziyaretlerinde tespit edilen ihtiyaç sahibi öğrencilerden oluşuyor.

Diyarbakır, Bağlar, TYT, AYT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bağlar Belediyesine ait halk kütüphanesinden 13 bin öğrenci yararlandı - Son Dakika


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