"Bağlılık Hasan" filmi, 9. Boğaziçi Film Festivali'nde sinemaseverlerle buluştu - Son Dakika

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı Olduğu 9. Boğaziçi Film Festivali'nin "Ulusal Uzun Metraj Yarışma Filmleri"nden olan, Semih Kaplanoğlu imzalı "Bağlılık Hasan" adlı yapım festival seyircisinin beğenisine sunuldu.

"Bağlılık" üçlemesinin ikinci filmi olan yapımın gösterimi sonrası düzenlenen söyleşiye, filmin yönetmeni Kaplanoğlu'nun yanı sıra başrol oyuncuları Umut Karadağ ve Filiz Bozok'la birlikte görüntü yönetmeni Özgür Eken katıldı.

Festivalin ulusal film programcısı Ebubekir Elkatmış'ın yönetimini üstendiği söyleşide, Kaplanoğlu, filmin prömiyerini yaptığı 74. Cannes Film Festivali deneyiminin sorulması üzerine, pandemi nedeniyle iki yıllık biriken filmlerin arasından süzülüp seçildiklerini ve bunun daha değerli olduğunu söyledi.

Usta sinemacı, "Bizim için sinemaya dönmek, iki sene sonra salonlara dönüyor olmak ve seyirciye kavuşmak harika. Filmin oradaki ilk galası çok heyecan vericiydi. Hem oyuncularımız, hem ekip için çok iyi tepkiler aldık. Orada olmuş olmaktan dolayı çok mutluyuz." dedi.

Oyuncular dışında, rüzgarın da adeta bir oyuncu gibi filmde yer almasının sorulması üzerine Kaplanoğlu, "Ben bir mekana girdiğimde, o mekanın sesi, rengi, ışığı, ağaçları, nesneleri, eşyası, yani kısacası her şeyine bakıyorum." ifadesini kullandı.

Bağlılık filmi için mekan araştırması yapmaya gittiklerinde rüzgardan ve sesinden çok etkilendiklerini dile getiren Semih Kaplanoğlu, rüzgarın filmden kopamayacak bir unsur olduğunu fark ettiklerini belirtti.

Kaplanoğlu, hikaye anlatımına dair gelen bir soru üzerine ise "İnsanın hakikati, hem sıra dışında hem entelektüel yaşamda hem de sıradan insanlarda yer alıyor ve içerideki hakikat hiç değişmiyor. Ben de o hakikati görmek ve paylaşmak derdinde olan birisiyim." şeklinde konuştu.

Usta yönetmen, konuşmasında aynı zamanda "Bağlılık" serisinin son filminin Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Huzur" romanını adapte etmeye çalışan bir yazar hakkında olacağının müjdesini verdi.

"Semih Kaplanoğlu benim üçüncü okulum"

Söyleşiye katılan filmin başrol oyuncularından Filiz Bozok, ilk sinema filminin "Bağlılık Hasan" olduğuna işaret ederek, filmin gücünün ise Kaplanoğlu'nun vizyonundan geldiği yorumunu yaptı.

Bozok, ayrıca "Sıradan insanların sıradan hayatlarını, sıradan olayları, Semih Hoca'nın doğayla beraber muhteşem anlatabilmesi işin esas büyüsü." dedi.

Filmin diğer başrol oyuncusu Umut Karadağ ise "Semih Kaplanoğlu benim üçüncü okulum diyorum hep. Çok çalıştım ama sete başlayınca daha farklı buluşlar da oldu elbette. Çalışmaya başladığımızda daha da tamamlamam gereken şeyler oldu. Hayata bakışımı değiştiren, beni rahatlatan hocamdır, okulumdur kendisi. Herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Bağlılık Hasan", babasından miras kalan tarlasını işleterek geçimini sağlayan, Hac yolculuğu hakkı elde etmesi üzerine geçmiş hesaplaşmalarını yapan ve vicdani ikilemler yaşayan Hasan adlı karakterin hikayesini anlatıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkıları, TRT'nin Kurumsal İş Ortaklığı, Beyoğlu Belediyesinin kurumsal ev sahipliğinde, Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından düzenlenen "9. Boğaziçi Film Festivali" sektörün birbirinden değerli isimlerinin yanı sıra dünya çapında sinema profesyonellerini İstanbul'da ağırlamaya devam ediyor.

Filmler ve etkinlikler hakkında detaylı bilgiler ile tüm sinema salonlarındaki gösterimler "www.bogazicifilmfestivali.com" internet sitesi ve festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebiliyor.