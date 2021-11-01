Üye Girişi
Bahar Gelir'le Cumhuriyet coşkusu - Son Dakika

Bahar Gelir'le Cumhuriyet coşkusu

01.11.2021 08:19
Bahar Gelir'le Cumhuriyet coşkusu

Bahar Gelir, Cumhuriyet Bayramı coşkusuna Etiler Sahne İstanbul'da verdiği konserle dahil oldu. Ünlü sanatçının sahnede okuduğu marşlara, dinleyiciler hep bir ağızdan eşlik etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıldönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. O kutlamalardan birini de müzik dünyasının sevilen ismi Bahar Gelir gerçekleştirdi. 29 Ekim Cuma akşamı Etiler Sahne İstanbul'da dinleyicileriyle buluşan Bahar Gelir, hıncahınç dolan mekanda unutulmayacak bir eğlenceye imza attı.

GELİR'E DEV KORO

Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak başladığı gecede sevilen şarkıları seslendiren Bahar Gelir, repertuvarında marşlara da yer verdi. Tüm şarkılara eşlik eden kalabalık, marşları da coşkuyla söyledi.

MUHTEŞEM GECE

Konser sonrası seyircinin ilgisi ve coşkusundan dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Bahar Gelir, şöyle konuştu: "Cumhuriyetimizin 98'inci yılını hep birlikte kutladık bugün. Muhteşem bir gece yaşadık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anıyor, yaşasın Cumhuriyet diyorum."Bahar Gelir'le Cumhuriyet coşkusu

Bahar Gelir'le Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet, İstanbul, 29 Ekim, Etiler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bahar Gelir'le Cumhuriyet coşkusu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler 08:20 Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler Roma'da Biden ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Glaskow programını iptal etti 08:19 Roma'da Biden ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Glaskow programını iptal etti Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı 08:17 Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı
Kandil, 08:16 Kandil, "Serhat" kod adlı terörist ve ekibini Türkiye sınırına gönderdi Sahaya inen öfkeli taraftarlar terör estirdi! VAR sistemini parçalayıp polisle çatıştılar 01:07 Sahaya inen öfkeli taraftarlar terör estirdi! VAR sistemini parçalayıp polisle çatıştılar Galatasaray takım alıyor! Fatih Terim'den basın toplantısında Niğdespor sürprizi 22:38 Galatasaray takım alıyor! Fatih Terim'den basın toplantısında Niğdespor sürprizi
Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı 17:57 Kadın ve erkek sporcuyu dövüştürdüler! Ortaya çıkan görüntüler büyük tepki topladı Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş 16:18 Avşar Kızı itiraf etti! Yasak aşk yaşadığı o ismin numarasını silmemiş

Son Dakika Haberleri
08:21 Kızgın boğa, kırmızı giyen adamı atar damarını keserek öldürdü
08:20 Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam
08:20 Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı
08:19 Uzun zaman beklenen TOGG'un üretim bandından ilk görüntüler
08:18 Roma'da Biden ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Glaskow programını iptal etti
08:18 Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi
08:16 Danilo Zanna'dan bir ilk! Hasan'ın tabağını çok beğenince kaşık attı
08:16 Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım
08:15 Kandil, "Serhat" kod adlı terörist ve ekibini Türkiye sınırına gönderdi
08:15 Cumhurbaşkanlığı'na 45 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak
Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam Bakan Soylu'ya Bülent Arınç'tan Kürşat Ayvatoğlu eleştirisi: Ben olsam partinin yanına yaklaştırmam         
08:21
Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı Biden'la görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 krizinde gelinen son durumu anlattı         
08:20
Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi Sinir krizi geçiren genç oturduğu evi ateşe verdi         
08:18
Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım Biden, G20 Liderler Zirvesi'ni değerlendirdi: Çin ve Rusya devlet başkanları gelmediği için hayal kırıklığı yaşadım         
08:16
Cumhurbaşkanlığı'na 45 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak Cumhurbaşkanlığı'na 45 Strateji ve Bütçe Uzman Yardımcısı alınacak         
08:15
Mısırlı sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı'yla ilgili bomba bir dedikodu daha: Guido'ya geri dönmüş Mısırlı sevgilisinden ayrıldığı iddia edilen Şeyma Subaşı'yla ilgili bomba bir dedikodu daha: Guido'ya geri dönmüş         
23:27
Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen Ayça Erturan anne oldu! Kızına verdiği isim dikkat çekti         
21:27
Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş Kocası, en yakın arkadaşını hamile bıraktı! Genç kadın bebeğin bakımına yardım etmiş         
16:19
Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor Bodrum'a tatil için değil yatırım için gelmiş! Milyarder iş insanı Bill Gates, 3 milyon metrekarelik arazi arıyor         
16:09
Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu Oğluyla cinsel ilişkiye girip girmediğini anlamak için gelinini banyoda takip eden kaynana davasında karar: Erkek kusurlu         
15:38
Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi Usta sanatçı Gönül Orbey yaşamını yitirdi         
15:32
Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım Cumhurbaşkanlığı cari açığın azaltılması için çözüm buldu! İşte hazırlanan reçetede atılacak 10 önemli adım         
15:31
Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu Villadan gelen silah sesleri jandarma ekiplerini harekete geçirdi! Kapıyı açan ekipler, evli çiftin cansız bedenini buldu         
15:29
Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi Ölen bebeklerinin tabutunda bebeklerini bulamayan acılı aile, cenazeyi erteledi         
13:29
Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu Volkan Demirel'in eşi Zeynep, kıyafetine gelen eleştirilere verdiği cevapla gündem oldu         
13:28
ABD Başkanı Biden, ABD Başkanı Biden, "Türkiye'ye F-16'ları vermeyi planlıyor musunuz?" sorusunu cevapladı: İyi bir görüşme yapmayı planlıyoruz         
13:09
Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı Söylentiler doğruymuş! Oktay Kaynarca, EDHO'nun bittiğini açıkladı         
13:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2021 08:30:08. #1.12#
SON DAKİKA: Bahar Gelir'le Cumhuriyet coşkusu - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement