Son dakika... BAHÇELİEVLER'DE DÜĞÜN KONVOYUNDA DRİFT KAMERADA - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'de düğün konvoyundaki otomobilin sürücüsü drift yaparak yolu kapattı. Drift anları kameraya yansırken, o sırada konvoydaki bir otomobildeki çakar lambaları dikkat çekti.

Olay, dün öğle saatlerinde Yenibosna'da meydana geldi. Düğün konvoyundaki 06 SL 328 plakalı otomobilin sürücüsü trafiği kapatarak konvoyun önünde yolda aracıyla drift yaptı. Konvoyun en önünde olan bir otomobildeki çakar lambaları dikkat çekti. Yaşanan o anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.