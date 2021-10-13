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BAHÇELİEVLER'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika

BAHÇELİEVLER'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

13.10.2021 22:32
BAHÇELİEVLER'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHABahçelievler'de caddede ilerleyen hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Bahçelievler'de caddede ilerleyen hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı. Alevlerin sardığı araç yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.00 sıralarında Merkez Mahallesi Değirmenbahçe Caddesi'nde çıktı. Ali Arslan'ın kullandığı 60 ABA 442 plakalı hafif ticari araç, caddede ilerlerken motor kısmından bir anda alev aldı. Alevleri gören sürücü Arslan, aracı sağa çekip durdurdu. Yoldan geçenler yardıma koşarken, durum itfaiye ve polis ekiplerine haber verildi. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü. Yangın sonucu araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, çevrede önlem aldı. Yanan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

"MOTOR KISMINDAN BAŞLADI"Yanan aracın sürücüsü Ali Arslan, "Arabadan aniden ateş ve duman çıktı. Ben de hemen sağa çektim, durdum, yandı. Araçta tek kişiydim. Herhangi bir arızası yoktu. Motor kısmından başladı" dedi.

Araç yangını cep telefonu kamerasına yansıdı.

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Bahçelievler, Tragger, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAHÇELİEVLER'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAHÇELİEVLER'DE HAFİF TİCARİ ARAÇ ALEV ALEV YANDI - Son Dakika
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