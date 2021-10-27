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Bahçelievler'de kadınlar meme kanseri hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

Bahçelievler'de kadınlar meme kanseri hakkında bilgilendirildi

27.10.2021 15:46

Bahçelievler Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında sempozyum düzenlendi.

Bahçelievler Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile 'Meme Kanseri Farkındalık Ayı' kapsamında sempozyum düzenlendi.

Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürü Dr. Serap Sarıhan Akkum, sağlık çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Her 8 kadından birinde rastlanan ve erken teşhisinde tedavisinin mümkün olduğu meme kanserine karşı 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenleyen Bahçelievler Belediyesi ilçede yaşayan kadınları Meme Kanseri hakkında bilgilendirmek için sempozyum düzenledi.

'BİRÇOK HAYATI ERKEN EVREDE KURTARABİLİRİZ'

Sempozyumda konuşan Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürü Dr. Serap Sarıhan Akkum, '2004 yılından itibaren Dünya Sağlık Örgütü meme kanserinde erken teşhisi vurgulamak amacıyla 1- 31 Ekim aralığı farkındalık ve bilinçlendirme etkinlikleri düzenlenmektedir. İlçe sağlık müdürlüğü ve ilçe belediyemizle birlikte Bahçelievler'de yaşayan vatandaşlara yönelik bilinçlendirme etkinlikleri düzenliyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de meme kanseri yaşam kayıplarında birinci sırada. Meme kanserinin önemine dikkat çekmek için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Etkinlikler akabinde yapılan taramalarda birçok erken vaka yakaladık. Kadınlara meme muayenesini öğretmeliyiz. 40 ila 69 yaş aralığındaki kadınlara yılda iki defa mamografi ve doktor tavsiyesiyle ultrason yapılıyor. Birçok hayatı erken evrede kurtarabileceğimize inanıyoruz' dedi.

Bahçelievler'de kadınlar meme kanseri hakkında bilgilendirildi
Bahçelievler'de kadınlar meme kanseri hakkında bilgilendirildi
Bahçelievler'de kadınlar meme kanseri hakkında bilgilendirildi
Bahçelievler'de kadınlar meme kanseri hakkında bilgilendirildi

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bahçelievler'de kadınlar meme kanseri hakkında bilgilendirildi - Son Dakika


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