Bahçelievler'de kadınlara meme kanseri hakkında seminer verildi - Son Dakika

Bahçelievler'de kadınlara meme kanseri hakkında seminer verildi

İSTANBUL Bahçelievler Belediyesi ile İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğiyle "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" kapsamında kadınlara seminer verildi.

Bahçelievler Belediyesi ve Bahçelievler İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliğince İlçe Sağlık Müdürü Dr. Serap Sarıhan Akkum tarafından Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde "Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı" kapsamında bilinçlendirme semineri düzenlendi. Seminere kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Seminerde konuşan Dr. Serap Sarıhan Akkum, erken teşhis için kadınların; düzenli olarak kendilerini muayene etmelerini, doktor kontrollerini aksatmamalarını ve önerilen aralıklarla mamografi çektirmelerinin gerekli olduğunu söyledi.

"Bir çok hayatı erken evre de kurtarabileceğimize inanıyoruz"

Meme kanserinde erken teşhisin önemini vurgulayan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Serap Sarıhan Akkum, "Belediyemizle birlikte meme kanserini erken teşhisin önemini vurgulayacak seminer düzenledik. Halkımıza meme kanserinin önemini vurgulamak çünkü halen tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de meme kanseri yaşam kayıtlarında birinci sırada. Daha önceki etkinliklerimizde de taramalar yapılıyor. Hastanelerimiz de meme polikliniklerimiz var. Buralar da etkinlikler de yapılan tüm taramalar da birçok erken vaka yakaladık. Bu insanlar şu anda hala sevdikleri ve aileleriyle beraber hayatlarını devam ettiriyorlar. Bunun en güzel sonucu bizim için budur. Bu yüzden bu tür etkinliklerin anlamlı olduğunu düşünüyorum. Burada önemli olan kadınlara meme muayenesini öğretmek. Çünkü bu iş ilk kendisiyle başlar. Kendi kendine muayene etmeyi hedefliyoruz. En ufak bir lezyonda bize başvurmalarını istiyoruz. Sağlık Bakanlığına ait bir sürü kurumda 40 ile 69 yaş arasındaki tüm kadınlarımıza yılda 2 defa mamografi ve doktor tavsiyesiyle meme ultrasonu yapılıyor. Bir çok hayatı erken evre de kurtarabileceğimize inanıyoruz. Amacımız ise bu konuda ki farkındalığı arttırmak sonraki süreçte biz zaten kadınlarımızla beraber yol almaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Ardından sunum yapan Prof. Dr. Fatih Aydoğan ise kadınlara spor yapmanın faydalarından bahsederek meme kanserinde erken teşhisin önemini vurguladı.