BAHÇELİEVLER'DE YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA YARALANDI - Son Dakika

Bahçelievler'de yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Adnan Kahveci Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; bulvar üzerine ilerleyen Serkan Erkenci idaresindeki 34 DZE 099 plakalı otomobil, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşlarındaki kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın ağır yaralandı. Sürücü Serkan Erkenci ve çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulans ile Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Sürücü Serkan Erkenci ise polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.

DURUMU AĞIRDI

Yaşanan kazayı gören Murat Erilmez, Araç sol şeritten geldiği sırada, abla karşıya geçmeye çalıştı. Bir anda araba kadına vurdu. Araba biraz hızlıydı. Kafasından çok kan geldi. Ambulansa haber verildi. 5 dakika içinde gelip hastaneye götürdüler. Durumu biraz ağırdı. İnşallah kurtulur dedi.