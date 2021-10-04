Bahreyn Dışişleri Bakanı, Libya'nın güvenlik ile istikrarı tesis etme çabalarını desteklediklerini açıkladı - Son Dakika

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, Libya devletinin güvenlik ile istikrarı tesis etmek için sarf ettiği çabaları desteklediklerini söyledi.

Zeyyani, halihazırda ülkeyi ziyaret eden Libyalı mevkidaşı Necla el-Menguş ile başkent Manama'da ortak basın toplantısı düzenledi.

"Bahreyn'in, Libya devletinin, güvenlik ile istikrarı tesis etme çabalarını desteklediğini, bu zor aşamayı geride bırakma ve zorlukların üstesinden gelme konusunda Libyalı kardeşlerine güvendiğini" belirten Zeyyani, Libya'daki gelişmelere ilişkin açık ve şeffaf görüşmeler yaptıklarını, iki ülkenin çıkarına olacak şekilde iş birliğini geliştirme yollarını ele aldıklarını aktardı.

Zeyyani, "Libya'daki duruma ilişkin gelişmeleri konuştuk. Birleşmiş Milletler'in, Libya'nın istikrar ve güvenliğini koruyacak, seçimlerin zamanında (24 Aralık'ta) yapılmasını güvence altına alacak siyasi çözüme ulaşma çabalarını görüştük." ifadelerini kullandı.

Libya Dışişleri Bakanı Menguş da, Bahreyn'in, Libya'nın istikrarı için uluslararası konferans düzenlenmesi konusunda verdiği destekten övgüyle söz etti.

Menguş, ayrıca, ülkesinin, Bahreyn ile ortak iş birliği bağlarını desteklemek istediğini aktardı.

Libyalı Bakan temasları kapsamında bugün Bahreyn Kralı Hamed bin İsa ile de bir araya gelmişti. İkili görüşmelerinde, Libya'daki son gelişmeler, geçiş sürecinde sarf edilen çabalar ve uluslararası konferansın düzenlenmesi gibi konuları ele almıştı.

Libya Dışişleri Bakanlığı'ndan 5 Eylül'de yapılan yazılı açıklamada, Libya konulu Birinci ve İkinci Berlin Konferanslarından çıkan kararların uygulanması ve Aralık'ta yapılmasına karar verilen seçimlerin gerçekleşmesi için "özel pratik mekanizmalar geliştirmeyi amaçlayan, tamamen bir Libya girişimi olarak ve bu ülkenin başkanlığında ekim ayında uluslararası bir konferans" düzenleneceği belirtilmişti.