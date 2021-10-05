Bahşılı'da 16 dönümlük alana lavanta dikimi yapıldı - Son Dakika

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde 16 dönümlük tarlaya lavanta dikimi gerçekleştirildi.

Kaymakam Erdem Karanfil, Halim Şenses Mahallesi Batarya mevkisinde Onur Mahmut Göker isimli çiftçiye ait tarlada gerçekleştirilen lavanta dikimine katıldı.

Çiftçilerin her zaman alternatif ürünlerle yeni kazanç yollarını aramaları gerektiğini aktaran Karanfil, "Genç çiftçimiz burada lavanta fidelerini toprakla buluşturdu. İnşallah zaman zaman inceleyip İlçe Tarım ve Orman Müdürümüz ile gelişmeleri takip edeceğiz. Bunun başarılı örneklerini yapan çiftçilerimiz lavanta yetiştiriciliğini yapıyorlar. Kaymakamlık ve müdürlük olarak teknik destek vermeye hazırız. Bol kazançlar dilerim." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Recep Bütün de katıldı.