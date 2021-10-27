Son dakika haberleri... Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü (2)- Yeniden - Son Dakika

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'Bakan Akar, ABD'li mevkidaşı ile görüştü' başlıklı haberimizi, kaynağından yapılan düzeltme ile yeniden geçiyoruz.

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ANKARA, - MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin, 27 Ekim 2021'de bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, görüşmede ikili ve bölgesel savunma ile güvenlik konuları ele alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Haber: ANKARA,