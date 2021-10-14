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İSTANBUL ? BAKAN BİLGİN GELECEĞE DAİR EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ GENÇLİK - Son Dakika

İSTANBUL ? BAKAN BİLGİN GELECEĞE DAİR EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ GENÇLİK

14.10.2021 13:15

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Geleceğe dair en büyük güvencemiz gençlik. Şu anda Türkiye'nin yurt dışında doktora yapan 30 bin tane YÖK kayıtlarında genci var. Dünyanın en iyi üniversitelerine gidin orada bir Türk öğrenciye rastlarsınız. Bunlardan endişe duymamak lazım.

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Geleceğe dair en büyük güvencemiz gençlik. Şu anda Türkiye'nin yurt dışında doktora yapan 30 bin tane YÖK kayıtlarında genci var. Dünyanın en iyi üniversitelerine gidin orada bir Türk öğrenciye rastlarsınız. Bunlardan endişe duymamak lazım. Dönenler kalanlardan daha çok, rakamlar var burada dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK) 'Ortak Paylaşım Forumu'na katıldı. Ataşehir MESS Teknoloji Merkezi'nde düzenlenen foruma Bakan Bilgin'in yanı sıra, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay da katıldı. Forumda, konuşan Bakan Bilgin, Türkiye'nin geleceğiyle ilgili hiçbir endişem yok. Türkiye tarihinin en zor dönemlerini yaşadı. Kuşatılmış bir ülke haline getirilmek istendi. Dünyanın süper güçleri bin yıl sonra Türkiye'yi Akdeniz'den dışarı atmak istediler. Türkiye bunlara cevap verdi. Cevap vermeye devam ediyor. Bölgemizdeki ülkeleri parçalamaya çalışıyorlar, Libya'yı, Suriye'yi parçaladılar, Irak'ı aynı şekilde. Hedeflerinde İran ve Türkiye var. Türkiye bunlara cevap verecek bir ülke. Türkiye demokrasisiyle, demokrasisini güçlü tutarak, siyasal rejimiyle, hukukun üstünlüğüyle bunları çözecek bir ülke. Bunlara yönelik eleştirileri de anlamsız buluyorum. Türkiye üst üste seçimler yaparak, seçimleri özgür iradeleriyle yaparak? Tabi ki rejim değiştirmenin yani başkanlık sistemine geçmenin kolay bir şey olmadığını da bilmek lazım ama zaman içerisinde bunun da yeni anayasayla birlikte taçlanarak, özellikle cumhuriyetimizin 100 yılında daha ileri gideceğini söylüyorum, düşünüyorum. Bundan şüphem yok. dedi.

Bakan Bilgin şöyle devam etti

Geleceğe dair en büyük güvencemiz de gençlik. Şu anda Türkiye'nin yurt dışında doktora yapan 30 bin tane YÖK kayıtlarında genci var. Dünyanın en iyi üniversitelerine gidin orada bir Türk öğrenciye rastlarsınız. Bunlardan endişe duymamak lazım. Dönenler kalanlardan daha çok, rakamlar var burada. Oralarda kalanlardan daha çoğu dönüyor. Dönenler kalanlardan daha çok. Bu çok önemli bir şey. Türkiye eski Türkiye değil, döndükleri zaman örneğin genetik biyoloji üzerinde uzmanlık yapmış bir çocuk orada doktora yapıp ya da yüksek lisans yapıp döndüğünde, Türkiye'de çalışacak yer bulamazdı. Şimdi çok şükür Türkiye'de her alanda yatırım yapmış işletmeler var, laboratuvarlar var, üretim tesisleri var

İSTANBUL ? BAKAN BİLGİN GELECEĞE DAİR EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ GENÇLİK
İSTANBUL ? BAKAN BİLGİN GELECEĞE DAİR EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ GENÇLİK
İSTANBUL ? BAKAN BİLGİN GELECEĞE DAİR EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ GENÇLİK
İSTANBUL ? BAKAN BİLGİN GELECEĞE DAİR EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ GENÇLİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL ? BAKAN BİLGİN GELECEĞE DAİR EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ GENÇLİK - Son Dakika


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SON DAKİKA: İSTANBUL ? BAKAN BİLGİN GELECEĞE DAİR EN BÜYÜK GÜVENCEMİZ GENÇLİK - Son Dakika
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