Üye Girişi
Bakan Bilgin, Hak-İş'in 46. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı - Son Dakika

Bakan Bilgin, Hak-İş'in 46. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı

22.10.2021 23:21
Bakan Bilgin, Hak-İş'in 46. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Devlet bu ekonomik sorunlar karşısında çalışanlarını koruyacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Devlet bu ekonomik sorunlar karşısında çalışanlarını koruyacak. Kamu çalışanlarını, memurlarını, işçisini enflasyona ezdirmeyecek. Önümüzdeki dönemde asgari ücret önümüze geliyor. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın. Önümüzde ne yapacağımızı biliyoruz." dedi.

Bilgin, Hak-İş Konfederasyonu'nun 46. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir otelde düzenlenen Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı yemeğine katıldı.

Bilgin, yaptığı konuşmada, sendikal mücadelenin kolay olmadığını belirterek emeğin kutsal bir değer olduğunu söyledi. Bilgin, "Bunu korumak, geliştirmek, yüceltmek sadece emekçilerin değil, sendikaların da görevidir. Sendikalara böyle bakmak lazım." dedi.

Bakan Bilgin, 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala'ya ilişkin açıklamasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Batı ülkelerinin büyükelçileri Türkiye'ye, 'falanca adamı serbest bırakın' diye bir talimat vermeye kalktılar. Sayın Cumhurbaşkanımız onların hak ettiği, istediği cevabı onların yüzüne tokat gibi vurdu. Aslında Batılı ülkelerin temsilcileri Türkiye'de bu talepleri iletirken bir gerçeği ortaya koydular, 'o adam Türkiye'nin adamı değil, bizim adamımız' dediler. Onların büyükelçileri değil de istihbarat servisleri bu taleplerini kamuoyuna açıklasaydı daha doğru ve gerçek olurdu. Bunu gözden kaçırmayalım. Bu topraklarda bağımsız bir ülke olarak var olmanın bedeli neyse Türkiye bunu ödüyor."

"Bu sorunun çözüleceğinden hiç endişeniz olmasın"

"Yaşadığımız sorunlar var. Enflasyon sorunu var, bunu görüyoruz. Dünyanın her tarafında enflasyon sorunu var" diyen Bilgin, kapanma, üretimin durması ve üretimdeki yavaşlama gibi salgın krizinin yarattığı sonuçların enflasyonist bir etki yaptığını söyledi.

Türkiye'nin, üretimin gücü, işçisinin emeği ve bu toprakların yetiştirdiği ürünlerle bu sorunu çözeceğini vurgulayan Bilgin, "Dolardaki dalgalanmalar, dolar, faiz, enflasyon arasındaki sarmalı bir şekilde Türkiye kıracak, Türkiye ihracata dayalı büyüme modeliyle kıracak. İhracat ürünlerimizin içerisindeki ithalat oranını düşüreceğiz. Bunun tek yolu buradan geçiyor. Yerli üretim, emeğimiz, sermayemiz, ülkenin kaynakları bilgisi ve teknolojisiyle bir araya geldiği zaman ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yükseldikçe bu sarmalı kıracağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın." dedi.

Türkiye'nin 200 milyar dolar eşiğini aşmış bir ihracat rakamına sahip olduğuna dikkati çeken Bilgin, "Bir sıkıntı var ama o sıkıntıyı paylaşacağız. Sıkıntıyı aşma konusunda üzerimize bir görev düşüyor. Sosyal politikaları uygulayan, sosyal politikalardan sorumlu bakanın, bakanlığımızın, devletimizin üzerine düşüyor." diye konuştu.

"Enflasyona ezdirmeyerek yolumuza devam edeceğiz"

Türk devletinin bu sıkıntıları sosyal politikalarla aşacağını vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Temmuz ayında bütün şartları önümüze koyarak gerçekleştirdiğimiz toplu sözleşme müzakerelerinden emeği koruyan bir netice elde ederek çıktık. Arkasından memurlarla bir sözleşmeyi yaptık. Devlet bu ekonomik sorunlar karşısında çalışanlarını koruyacak. Kamu çalışanlarını, memurlarını, işçisini enflasyona ezdirmeyecek. Önümüzdeki dönemde asgari ücret önümüze geliyor. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın. Önümüzde ne yapacağımızı biliyoruz. Türkiye'nin ekonomik sorunlarına karşı kimseyi, çalışanlarımızı, emeğimizi koruyarak enflasyona ezdirmeyerek yolumuza devam edeceğiz."

Bilgin, Türkiye'nin birinci çeyrekte yüzde 7,2, ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdüğünü anımsatarak, "Bu yıl sonunda bu büyümemizi yüzde 10 civarında gerçekleştireceğiz. Büyüyen, sosyal politikalarla güçlenen bir Türkiye, emeğini, çalışanlarını, memurlarını koruyan bir ülke olacaktır. Nitekim memurları koruyacağımız 3600'ü sözleşmemize yazdık. Vaat olmaktan çıkardık, uygulama sürecindeyiz. Onu gerçekleştireceğiz. Geçici işçilerin sorunlarını çözeceğiz." dedi.

"Haklarımıza sahip çıktık"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ise konfederasyonun kuruluş aşaması ve çalışmalarını anlattı.

12 Eylül darbesi ve 28 Şubat sürecine değinen Arslan, "Milli iradeye, demokrasiye, haklarımıza sahip çıktık. Bize dayatılan her türlü antidemokratik yönteme karşı direniş gösterdik. 15 Temmuz'da birileri bir yerlerde saklanırken bizim mensuplarımız sokaklardaydı. Kardeşlerimiz, dava arkadaşlarımız şehit, gazi oldular." dedi.

Türkiye'nin potansiyeline güvendiklerini belirten Arslan, "Asgari ücret konusunda da tıpkı kamu toplu iş, memur toplu sözleşmelerinde olduğu gibi Türkiye'ye yakışan bir asgari ücreti inşallah yılbaşında Sayın Bakanımızın çabalarıyla elde edeceğimizden hiç kuşkunuz olmasın." diye konuştu.

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Hak İş, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Bilgin, Hak-İş'in 46. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Savaş çıksa bu kadar olur! Avrupa'nın göbeğinde taraftarlar zıvanadan çıktı 22:45 Savaş çıksa bu kadar olur! Avrupa'nın göbeğinde taraftarlar zıvanadan çıktı Seksenler'in sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay'ın ölümüyle ilgili kahreden detay! Ezberini okurken yere yığılmış 21:51 Seksenler'in sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay'ın ölümüyle ilgili kahreden detay! Ezberini okurken yere yığılmış Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti 21:27 Aksaray Üniversitesi, doçentlik belgesi sahte çıkan Zehra Zulal Atalay'ı savcılığa şikayet etti
Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin sessizliğini bozdu 20:05 Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin sessizliğini bozdu Son Dakika: Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti 19:24 Son Dakika: Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Kemal Kuruçay hayatını kaybetti Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı 17:34 Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı
Milyarder iş insanı Bill Gates, Meryem Ana Evi'ni ziyaret edip yeniden hacı oldu 16:52 Milyarder iş insanı Bill Gates, Meryem Ana Evi'ni ziyaret edip yeniden hacı oldu Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti 16:29 Para birimleri TL'yi 6'ya katlaması üzerine Bulgarlar, Edirne'deki pazarlara akın etti

Son Dakika Haberleri
19:02 Burak Deniz-Didem Soydan çifti bir yıllık ilişkilerini bitirme kararı aldı
19:01 Fenerbahçelileri üzecek ayrılık! Pelkas takıma veda etmeye hazırlanıyor
18:17 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
18:06 Bir dönem gündeme oturan Büyükşen çifti cinayetinin Afgan uyruklu şüphelisi tahliye edildi
18:05 Acılı baba oğlunu öldüren gelininden şikayetçi olmadı: Defalarca uyardım, kimseden şikayetim yoktur
17:56 Mesut Özil, Premier Lig'e geri mi dönüyor? Newcastle United iddiası gündeme bomba gibi düştü
17:33 Durmak bilmeden yükselen dolara AK Partili Şamil Tayyar'dan da tepki geldi: Mutlaka bir izahı olmalı
17:29 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
17:22 Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir
17:20 Kardeşinin gol atmasından korkuyor! Balotelli bu kez de girdiği iddiayla gündeme geldi
Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker Merkez Bankası'nın faiz indirimi hamlesinden sonra eski başkan Yılmaz'dan endişelendiren dolar yorumu: Sistem çöker         
23:13
AK Parti'den AK Parti'den "Erken seçim mi var sahaya inildi?" sorusuna cevap! Tüm meraklar giderildi         
22:12
Bayern Münih'in yıldızı, Messi'yi görünce kendinden geçti! Çığlıklar atarak koşuşturdu Bayern Münih'in yıldızı, Messi'yi görünce kendinden geçti! Çığlıklar atarak koşuşturdu         
21:34
ABD'de mahkeme Halkbank davasının devamına karar verdi ABD'de mahkeme Halkbank davasının devamına karar verdi         
21:21
Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi Anne, otomobil çalan oğluna adliye çıkışı saldırıp tepki gösterdi         
19:27
Emsali olmayan kriz! Kanada ordusunun komuta kademesi cinsel saldırı davaları ile zorda Emsali olmayan kriz! Kanada ordusunun komuta kademesi cinsel saldırı davaları ile zorda         
18:20
Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir Canlı yayındaki çirkin teklife kayıtsız kalamadı! Ece Üner, kendini tutamayıp bağırdı: Çocuklar mal değildir         
17:23
Gündem olan baldız fetvasıyla ilgili Diyanet'ten açıklama: Algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışıyorlar Gündem olan baldız fetvasıyla ilgili Diyanet'ten açıklama: Algı operasyonlarıyla zihinleri bulandırmaya çalışıyorlar         
16:39
İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu İngiltere bu görüntüyle sarsıldı! İğneli saldırıların son kurbanı 20 yaşındaki üniversite öğrencisi oldu         
15:35
Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi Çocuk sahibi olan herkesi ilgilendiriyor! Emeklilikte yaş ve prim şartına değişiklik getirildi         
14:09
Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde Müşterisinin yıkamaya verdiği halıyı görünce gözlerine inanamadı! Adeta bir servet değerinde         
12:42
En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı En mutlu günleri zehir oldu! Fotoğraf çekimi için ormana giden gelin ve damadın her şeyi çalındı         
12:00
Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek Galatasaray'a geri dönen Felipe Melo, 10 numaralı formayı giyecek         
11:10
Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı Cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour, asistanıyla basıldı, fotoğrafı yayınlayan yönetmen görevden alındı         
11:01
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu         
08:42
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 23:26:11. #1.13#
SON DAKİKA: Bakan Bilgin, Hak-İş'in 46. kuruluş yıl dönümü etkinliğine katıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement