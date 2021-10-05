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Bakan Çavuşoğlu, Polonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Miskiewicz ile görüştü - Son Dakika

Bakan Çavuşoğlu, Polonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Miskiewicz ile görüştü

05.10.2021 10:16
Bakan Çavuşoğlu, Polonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Miskiewicz ile görüştü, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Polonya'nın başkenti Varşova'da Polonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Tomasz Miskiewicz ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Polonya'nın başkenti Varşova'da Polonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Tomasz Miskiewicz ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, ziyaretine ilişkin sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, 'Varşova'daki temaslarımıza Tatar toplumunu temsil eden Polonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Tomasz Miskiewicz ve Yönetim Kurulu üyeleri ile görüşerek başladık. Polonya'daki Tatar toplumu, Türkiye ve Polonya arasındaki önemli bir dostluk köprüsü' dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Polonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Miskiewicz ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Polonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Miskiewicz ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Polonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Miskiewicz ile görüştü
Bakan Çavuşoğlu, Polonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Miskiewicz ile görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu, Varşova, Polonya, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Çavuşoğlu, Polonya Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Miskiewicz ile görüştü - Son Dakika


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