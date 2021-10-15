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Bakan Dönmez'den 'BOTAŞ' açıklaması - Son Dakika

Bakan Dönmez'den 'BOTAŞ' açıklaması

15.10.2021 12:51
Bakan Dönmez'den 'BOTAŞ' açıklaması

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın satılacağına dair yapılan açıklamalar mesnetsiz ve tamamıyla gerçek dışıdır.

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye Petrolleri ve BOTAŞ'ın satılacağına dair yapılan açıklamalar mesnetsiz ve tamamıyla gerçek dışıdır. Ne Türkiye Petrolleri'nin ne de BOTAŞ'ın satılması kesinlikle söz konusu değildir. Böyle bir gündem hiçbir zaman olmadı" dedi.

Bakan Fatih Dönmez, yazılı açıklamasında, kış yaklaşırken dünyadaki enerji darboğazı referans gösterilerek, Türkiye'de enerjiye ilişkin sorun varmış algısı yaratılmaya çalışıldığını kaydetti. Dönmez, "Türkiye Petrolleri'nin Azerbaycan'da hisselerini artırması, Rusya'da tarihinde ilk defa saha satın alması, Irak'ta faaliyetlerini genişletmesi gibi uluslararası projeler son yıllarda hayata geçti. 50 yıllık derin deniz sondajcılığımızda Fatih, Yavuz ve Kanuni gemileriyle, Karadeniz keşfiyle enerji tarihimizde yeni bir dönemi başlatan yine AK Parti iktidarı oldu. Karadeniz'de yapılan 540 milyar metreküplük keşif, Türkiye Petrolleri'nin gerek teknoloji gerek finansman gerekse de insan kaynağı yönünden bu tür büyük operasyonları nasıl başarıyla gerçekleştirdiğini ortaya koydu. Son 3 yılda TANAP ve TürkAkım gibi iki dev projenin mimarları arasında BOTAŞ yer alıyor. Türkiye adına projeleri büyük bir başarıyla ve üst düzey bir eforla yürüten BOTAŞ, bugün uluslararası boru hatları projelerinde elde ettiği bilgi ve tecrübeyle bölgemizin sayılı şirketlerinden biri haline geldi. BOTAŞ sadece uluslararası projelerle değil, aynı zamanda yurt içinde doğal gazın yaygınlaştırılması için de dağıtım şirketleriyle birlikte önemli bir mesai harcıyor. Bugün, doğal gazı 81 il ve 604 yerleşim yerinde milletimizin hizmetine sunduk. Bunun yanı sıra doğal gaz depolama, FSRU ve LNG projeleriyle de BOTAŞ, Türkiye'nin kısa dönemli arz güvenliğinin sağlanmasında önemli bir oyuncu. Türkiye için böylesine hayati bir rol üstlenen bir şirket, daha büyük hedeflere yürümesi için Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizce sürekli destekleniyor" dedi.

Bakan Dönmez, BOTAŞ ile ilgili ortaya atılan başka iddianın, BOTAŞ'ın 1300 doların üzerinde doğal gaz aldığı iddiası olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"BOTAŞ gazın önemli bir kısmını uzun dönemli sözleşmelerle temin etmektedir. Söz konusu doğal gaz fiyatları uluslararası piyasadaki mevcut göstergelerle uyumlu olup, zikredilen fiyat seviyesinin altındadır. 'Türkiye gazı pahalıya alıyor' iddiası da yine hiçbir gerçek veriye dayanmamaktadır. Uzun dönemli alım satım sözleşmelerinin fiyat mekanizmaları başta Avrupa ülkeleri olmak üzere uluslararası piyasa fiyatlarına bağlı olarak güncellenmektedir. Hatta Avrupa ile kıyaslandığında; Türkiye, doğal gaz ve elektriği en ucuz kullanan ülkeler arasındadır. Dünyanın enerji darboğazıyla boğuştuğu, 'nereden gaz bulabilirim' diye her türlü diplomatik manevraya başvurduğu bir dönemde, Türkiye ilave doğal gaz arzının sağlanması noktasında önemli ilerlemeler kaydetti. Kış yaklaşırken artması muhtemel doğal gaz talebinin karşılanması için sürdürülen görüşmeler olumlu ilerliyor. Nitekim gaz tedarik ettiğimiz ülkelerin yöneticileri de Türkiye'ye sevk edilen gazın artacağını beyan etti. Bu kapsamda, Azerbaycan ile 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak ve Bakü-Tiflis-Erzurum hattından gelecek 11 milyar metreküplük ilave doğal gaz ticaret anlaşması yapılmıştır. Türkiye, başarılı bir enerji diplomasisi yürüterek dünyanın ciddi bir arz kriziyle karşılaştığı bu dönemi sıkıntısız bir şekilde atlatacaktır."


Fatih Dönmez, Doğalgaz, Türkiye, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Dönmez'den 'BOTAŞ' açıklaması - Son Dakika


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