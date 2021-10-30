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Bakan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen sergilerin açılışına katıldı - Son Dakika

Bakan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen sergilerin açılışına katıldı

30.10.2021 19:42

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün akşam itibarıyla Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ni başlattıklarını belirterek, bu etkinliğin her yıl sonbahar ve ilkbaharda gerçekleştirileceğini söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, dün akşam itibarıyla Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ni başlattıklarını belirterek, bu etkinliğin her yıl sonbahar ve ilkbaharda gerçekleştirileceğini söyledi.

Bakan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında, Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Gezi Parkı, Taksim Maksim Sofitel Otel, Taksim Camii ve Galataport'taki sergilerin açılışına katıldı.

Açılışların ardından basın mensuplarına değerlendirmede bulunan Ersoy, AKM'nin yeniden açılmasıyla Beyoğlu Kültür Yolu rotasındaki son halkanın da tamamlanmış olduğunu ifade etti.

Bakan Ersoy, dün akşam itibarıyla Sinan operasıyla birlikte Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ni de başlattıklarını vurgulayarak, "Bu sene ilki gerçekleşiyor. Artık her sonbaharda ve ilkbaharda gerçekleşecek. Şu anda bu 17 günlük süreçte 1000'den fazla sanatçının katılımıyla 64 ayrı noktada yüzlerce etkinlik gerçekleştiriliyor." dedi.

İstanbul'da olma fırsatını değerlendirerek eşiyle birlikte Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'ndeki belli noktaları gezme şansı yakaladığını anlatan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda da Monet&Friends sergisindeyiz. Bu uluslararası bir sergi. Bunun gibi birkaç uluslararası etkinlik daha var bu festival sırasında. Yarın akşam da Londra Filarmoni Orkestrası, AKM'de çalacak. Yine birkaç gün sonra cazın efsane ismi Chris Botti AKM'de sahne alacak. Bu tarz etkinliklerle festivalimizi her geçen sene daha da arttırarak uluslararası bir marka haline getireceğiz. İnşallah başta Beyoğlu'nun, İstanbul'un sonrasında da Türkiye'nin ve dünyanın en marka festivallerinden biri yapacağız."

Monet&Friends Dijital Sergisi hakkında bilgi veren Ersoy, bunun 1860 ile 1890 yılları arasında dönemin en önemli ressamlarının eserlerinin dijital olarak sunulduğu bir çalışma olduğunu ve 15 sanatçıyı kapsadığını söyledi.

Ersoy, ilkbaharda çok daha büyük bir festival yapacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dünyadan birçok ziyaretçiyi de bölgemize çeker hale geleceğiz. Ama şunu söyleyeyim: Beyoğlu Kültür Yolu rotası festivallerle sınırlı bir rota değil. Rotayı gezebilmek için bir uygulama var. Bu uygulamayı indiriyorsunuz veya fırsat buldukça 'beyoglukulturyolu.com' adresine de girebilirsiniz.

İnşallah kültür ve sanat konusunda çok iyi marka olacağız Türkiye olarak. Bu seneki anlamı çok daha büyük. Uzun süren bir pandemi döneminden sonra biz dünyaya da bir mesaj vermek istedik. Pandemide en çok etkilenen kurumlar, kültür ve sanat etkinlikleri oldu. Artık burada da normalleşmenin başladığını Beyoğlu'ndan Türkiye'den dünyaya böyle bir mesaj verme fırsatını da yakaladık. İnşallah en kısa zamanda uluslararası bir marka haline getirmiş olacağız."

Bakan Ersoy'a, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcıları Özgül Özkan Yavuz ve Ahmet Misbah Demircan ile İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da eşlik etti.

Sergiler hakkında

Küratörlüğünü Haldun Dostoğlu'nun üstlendiği AKM Yeniden Çağdaş Sanat Sergisi, Beyoğlu çevresindeki galeriler tarafından temsil edilen genç sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor. Sergide, 16 sanatçının 29 eseri sanatseverlerle buluşuyor.

Küratörlüğünü Ali Akay'ın yaptığı Kartografya Yaya Sergisi ile küratörlüğünü Erdem Akan'ın yaptığı Beyoğlu Işık Sergisi ise Gezi Parkı'nda düzenleniyor.

Taksim Maksim Sofitel Otel'de açılan Dönüşüm sergisi ve Fransız sanatçı Bernard Pras'ın Pierre Auguste Renoir'in La Grenouilliere eserini yorumladığı Recycle Enstalasyonu da sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Ayça Okay küratörlüğündeki Dönüşüm sergisi de çeşitliliğe ve çok sesliliğe ev sahipliği yapan Beyoğlu'nun kendi içindeki uyumunu ve birbirinden uyumsuz hazır nesnelerden oluşan yapıtları izleyici ile buluşturuyor.

Taksim Camii Kültür Merkezi'ndeki "Mirasın İzinde" sergileri de sanatseverlerle buluştu. Hat, tezhip, minyatür, kalemişi, ebru, çini ve seramik gibi geleneksel sanatlardan oluşan Selçuklu Dönemi eserlerinin 29 sanatçı tarafından yorumlandığı sergide, 74 eser bulunuyor.

Monet&Friends Dijital Sergisi ise Galataport O2 Binası'nda açıldı. Grande Experiences küratörlüğündeki sergi, Monet'nin yanı sıra Pisarro, Renoir, Cezanne gibi ressamların nefes kesen fırça darbelerini ziyaretçilere Debussy, Tchaikovsky, Ravel ve Offenbach gibi bestecilerin eserleriyle eş zamanlı olarak sunuyor.

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında kültür yolu duraklarında 42 farklı sergi yer alıyor.

Bakan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen sergilerin açılışına katıldı
Bakan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen sergilerin açılışına katıldı
Bakan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen sergilerin açılışına katıldı
Bakan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen sergilerin açılışına katıldı

Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu, Taksim, AKM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen sergilerin açılışına katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen sergilerin açılışına katıldı - Son Dakika
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