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Bakan Ersoy, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi"nin tanıtım programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Ersoy, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi"nin tanıtım programında konuştu Açıklaması

26.10.2021 15:31
Bakan Ersoy,

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gençlerimizin kültür ve sanat dünyasına dahil olmaları için müzeleri, kütüphaneleri, sanat merkezlerini, sergi ve sinema salonlarını daha da yaygınlaştıracağız." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Gençlerimizin kültür ve sanat dünyasına dahil olmaları için müzeleri, kütüphaneleri, sanat merkezlerini, sergi ve sinema salonlarını daha da yaygınlaştıracağız." dedi.

Ersoy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla, Milli Eğitim Bakanlığınca Şehit Öğretmen Mehmet Ali Durak Ortaokulu'nda düzenlenen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi"nin tanıtım töreninde yaptığı konuşmada, insanın kendini keşfetmesi, hayatı ve yeryüzündeki serüvenini anlamlandırmasının ancak eğitimle mümkün olduğunu söyledi.

Bugün modern dünyada toplumları geliştiren, bireylerin hayat karşısında daha donanımlı olmasını sağlayan konunun eğitimin niteliği olduğunu vurgulayan Ersoy, bu açıdan özellikle son yıllarda hükümet tarafından eğitim alanında çok önemli yatırımlar hayata geçirildiğini, eğitimin yaygınlaştırılmasının yanında fiziki imkanlarının artırılmasına dönük ciddi adımlar atıldığını ifade etti.

"Kütüphanesiz Okul Kalmasın çalışmasını çok önemsiyoruz"

Tüm bunların yanında eğitim ve kültürü yan yana getiren, bu iki temel unsurun birbirinden ayrılamaz iki parça olduğunu ortaya koyan yeni bir perspektifin de ortaya konduğunu dile getiren Ersoy, şöyle konuştu:

"Çocuklarımızın temel bilgileri okulda öğrenmesinin yanında kültürel olarak da belli bir seviyenin üzerine çıkması için eğitim ve kültür arasındaki ilişki güçlendirildi. Temel eserlerin belirlenmesi ve eğitim kurumlarımızda okutulması tam da bu bakış açısıyla hayata geçirilmiş önemli bir çalışmadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak öğrencilerimizin kültürel kapasitesinin artırılmasına yönelik yürütülen tüm bu çalışmalara destek olmaya devam edeceğiz. Bizim temel hedefimiz, ülkemizin dört bir yanındaki gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere dilediği gibi ulaşmasını sağlamaktır. Gençlerimizin kültür ve sanat dünyasına dahil olmaları için müzeleri, kütüphaneleri, sanat merkezlerini, sergi ve sinema salonlarını daha da yaygınlaştıracağız. Okullarda çocuklarımızın Yunus'u, Yahya Kemal'i, Tanpınar'ı, Osman Hamdi Bey'i, Münir Nurettin'i, Neşet Ertaş'ı, Turgut Cansever'i, Nuri Bilge Ceylan'ı tanımasını sağlayacağız. Kültür ve eğitim arasında ilişki ne kadar sık olursa, bu ilişkiyi biz ne kadar güçlendirirsek, eğitimin kalitesini de o derece yükseltmiş oluruz. Bu bakış açısıyla Kütüphanesiz Okul Kalmasın çalışmasını çok önemsediğimizi belirtmek istiyorum."

"Her alanda kendini yetiştirmiş, yaşadığı çağa değerler üreten nesiller yetiştirmek istiyoruz"

Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak, okullarda kütüphanelerin oluşması adına ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Çocukları kitapla buluşturmak, zamanlarını kütüphanelerde daha nitelikli ve verimli geçirmelerini sağlamak, sanatla, edebiyatla ve düşünceyle temaslarını sağlamanın kendilerini hem heyecanlandırdığını hem de gururlandırdığını dile getiren Ersoy, şöyle devam etti:

"Her alanda kendini yetiştirmiş, okuyan, anlayan, sorgulayan, dünyada olup bitenden kendini soyutlamayan, yaşadığı çağa değerler üreten nesiller yetiştirmek istiyoruz. Zamanımızı, enerjimizi eğitim ve kültür dünyamızı zenginleştirmeye harcadığımız takdirde, millet olma vasfımızı süreç içerisinde kaybetmemeye ve bir yığına dönüşmemeye başlarız. Zira kültürsüzlük bir toplumun başına gelebilecek en büyük felaketlerden biridir. Tarih sahnesindeki büyük yürüyüşler sadece maddi imkanlar dahilinde değil beraberinde kültürel iktidar sayesinde gerçekleşmiştir. İnşallah bizler de bilim, teknoloji, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve üretim alanında gerçekleştirdiğimiz tarihsel yürüyüşümüzü kültür ve sanat alanındaki gücümüzle tarihimizin en büyük atılımlarından birine dönüştüreceğiz."

Mehmet Nuri Ersoy, cumhurbaşkanı, Emine Erdoğan, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Ersoy, 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi'nin tanıtım programında konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Ersoy, "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi"nin tanıtım programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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