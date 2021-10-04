Bakan Karaismailoğlu: "19. dönem toplu iş sözleşmemizde kadın çalışanlarımıza yeni haklar getirdik" - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 19'uncu dönem toplu iş sözleşmesinde kadın çalışanlara yeni haklar getirdiklerini belirterek, "İşçi pozisyonunda nitelik tablolarındaki 'Kadın işçi çalışamaz' şeklindeki ibareleri yeni sözleşmede kaldırdık." dedi.

Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türk-İş Konfederasyonuna bağlı Yol-İş Sendikası arasında imzalanan 19'uncu Dönem Toplu İş Sözleşmesi Töreni'nde yaptığı konuşmada, Bakanlık olarak Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına yükseltme hedefiyle çalışmalara 7/24 hizmet anlayışıyla devam ettiklerini, dünyanın gıptayla izlediği mega projeleri birer birer hayata geçirdiklerini söyledi.

Projelere yalnızca yol ya da köprü olarak bakanların her zamanki gibi yanıldığını ifade eden Karaismailoğlu, Türkiye'ye çağ atlatan projelerin istihdama, ekonomiye, ticarete katkı sunmanın yanında vatandaşların konforlu ve güvenli seyahat etmesine de olanak sağladığını bildirdi.

Karaismailoğlu, söz konusu projelere ilişkin bilgi vererek, bunların hayata geçmesinde ve hedeflere sağlanan katkıda işçilerin emeği ve alın terinin büyük olduğunu dile getirdi.

Dünyayı olduğu kadar ülkeyi de tesiri altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, merkez ve taşra olmak üzere tüm ulaşım modlarını etkilediğine dikkati çeken Karaismailoğlu, salgın nedeniyle gelişmiş birçok ülkenin sağlık sistemi, çalışma hayatı ve ekonomik yapısının derin yara aldığını ancak güçlü yönetim anlayışıyla ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde alınan ekonomik tedbirle bu süreci mümkün olan en az hasarla atlatmak için hep birlikte çaba sarf ettiklerini vurguladı.

"Katma değer oluşturmuş projeler, yeni Türkiye tarihine adlarını altın harflerle yazdırdılar"

Bakanlığın çalışmalarını anlatan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Bizleri 2023 hedeflerimizden uzaklaştırmaya çalışanlara, bize köstek olmaya çalışanlara rağmen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde emin adımlarla yatırımlarımızı birer birer hayata geçirmeye devam edeceğiz. Zaman zaman bu kutlu yürüyüşümüzü çekemeyenler, engel olmak isteyenler her zaman olacaktır. Bugün halkımızın hayatının ayrılmaz parçası olmuş köprüler, tüneller, havalimanları, Türkiye'de üretilen bir ürünün kolayca yurt dışında karşılığını bulmasını sağlıyor. Neden? Çünkü Türkiye, lojistik açıdan artık merkez bir konumda. Bugün gurur duyulan, ekonomik, zamansal ve çevresel faydaları saymakla bitmeyen, ürünümüzü pazara, hastamızı hastaneye, çocuğumuzu okula taşıyan emniyetli yollarımız, halkımızı dünyaya ulaştıran havalimanlarımız, hep bir dirençle karşılanıyor ama sonunda her biri milletimizce benimsenmiş ve katma değer oluşturmuş projeler olarak yeni Türkiye tarihine adlarını altın harflerle yazdırıyorlar."

İmzalanan toplu iş sözleşmesinin de üretim ve büyüme hızına ivme kazandıracağını belirten Karaismailoğlu, "Toplu iş sözleşmesinde işçi kardeşlerimizin hakkının ve emeğinin korunması için tüm taraflar iyi niyet ve samimiyet göstererek büyük gayret sergiledi. 19'uncu dönem toplu iş sözleşmemizde, kadın çalışanlarımıza yeni haklar getirdik. İşçi pozisyonunda nitelik tablolarındaki 'Kadın işçi çalışamaz' şeklindeki ibareleri yeni sözleşmede kaldırdık. Bu şekilde halen çalışan kadın arkadaşlarımızla işe yeni başvuracak kadın adaylar için iş alanı sınırlaması da ortadan kalktı. AK Parti hükümetleri olarak halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak görüyor, bizimle omuz omuza çalışan işçi kardeşlerimizin alın terlerinin karşılığını vermeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Şurada 2023, 2035, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmada yeni yol haritası çizilecek"

Karaismailoğlu, 6-8 Ekim'de İstanbul Atatürk Havalimanı C Terminali Etkinlik Merkezi'nde yapılacak "Lojistik, Mobilite ve Dijitalleşme" temalı 12'nci Ulaştırma ve Haberleşme Şurası'na da değinerek, 55 ülkeden katılacak ulaştırma bakanları ve yardımcılarının katılım göstereceği kapalı oturumlar yaparak, dünyayı değiştirebilecek mega ulaşım projeleri, ?Kovid-19 sonrası dünyada ulaşımın iyileştirilmesi, esnekliği ve küresel tedarik zincirlerin yeni standartlarının belirlenmesi, bütünsel kalkınmayı sağlayacak ekonomi ve ulaşım koridorlarının gelişimi ve ülkelere etkisi konularında sektördeki iş birliği fırsatlarını, bölgesel sorunları ve çözüm önerilerini masaya yatıracaklarını bildirdi.

Türkiye'nin 2023, 2035, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşmada yeni yol haritasını çizecek "Türkiye Ulaştırma Politikası"nın şurada şekilleneceğini vurgulayan Karaismailoğlu, 3 gün sürecek şurayla bu hedeflere ulaşacak politika ve stratejiler konusunda, uzman yerli ve yabancı üst düzey yöneticileri, bilim insanlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve özel sektör temsilcilerini bir araya getireceklerini kaydetti.

Türk-İş Konfederasyonu Başkanı Ergün Atalay da örgütlenmeyle ilgili sıkıntıların devam ettiğini belirterek, sendika olarak işçilerin sorunlarını çözmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Türkiye Yol-İş Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar ise bu dönem kamu toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin olumlu ve başarılı geçtiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı 19. Dönem İşletme Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.