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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ANA MUHALEFETİN DURUMU İÇLER ACISI - Son Dakika

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ANA MUHALEFETİN DURUMU İÇLER ACISI

31.10.2021 09:32

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Büyükelçilerin hadsizlikleri karşısında sessiz kalan, neredeyse ellerini ovuşturacak seviyeye gelen, onlardan yana tavır sergileyen ana muhalefetin, TBMM'deki tezkere oylamalarındaki tutumu, içler acısıdır?

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Büyükelçilerin hadsizlikleri karşısında sessiz kalan, neredeyse ellerini ovuşturacak seviyeye gelen, onlardan yana tavır sergileyen ana muhalefetin, TBMM'deki tezkere oylamalarındaki tutumu, içler acısıdır? dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Kilis'te ilk olarak valiliği ziyaret etti. Şeref defterini imzalayan Karaismailoğlu, Recep Vali Soytürk ile görüştü. Bakan Karaismailoğlu beraberindekilerle Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaretinin ardından AK Parti Teşkilat Akademisi Eğitimi'ne katıldı.

'ONLAR ADINA UTANÇ VESİKASIDIR'

Akademide konuşan Bakan Karaismailoğlu, muhalefete tepki göstererek tezkere oylamalarındaki tutumlarının içler acısı olduğunu söyledi. Bakan Karaismailoğlu, "Büyükelçilerin hadsizlikleri karşısında sessiz kalan, neredeyse ellerini ovuşturacak seviyeye gelen, onlardan yana tavır sergileyen ana muhalefetin, TBMM'deki tezkere oylamalarındaki tutumu, içler acısıdır. Onlar adına utanç vesikasıdır. Sınır tabii ki namustur. Bunu en iyi bilenlerin başında Kilisli kardeşlerim gelir. Diğer bütün sınır boylarındaki şehirlerimizle birlikte Kilis, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Hakkarili kardeşlerimiz, Suriye ve Irak sınırlarından gelen saldırıları çok yoğun şekilde yaşadı. Parti binalarına 'Sınır namustur' afişleri asanlar; laftan başka bir şey üretmemeye yemin etmiş gibiler. İş, sınırlarımızı, buralardaki hemşehrilerimizi, şehirlerimizi, korumaya ve saldırıları kaynağında yok etmeye gelince TBMM'deki tezkere oylamasına 'ret' oyu veriyorlar. Tezkereye 'ret' oyu veren ana muhalefet partisi, bu ülkenin ve milletin karşısında duran siyasi hareketleri 'dost' ve 'arkadaş' ilan ettiler. Güzel Anadolu'mda bir söz vardır; 'Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.' Dün Gezi Parkı'nda, bugün büyükelçi krizinde ve devamındaki tezkere oylamasında yapılanları biz çok yakından biliyor ve tarihe not düşüyoruz" dedi.

'YENİ TÜRKİYE'Yİ HALA HAZMEDEMEDİLER'

İstikrar ve güven ortamının ne demek olduğunu, orta yaşlarda olan, ekonomik ve siyasi krizleri yaşayan, kaos yıllarını iliklerine kadar hissedenlerin çok iyi bildiğini belirten Karaismailoğlu, yaşanan büyükelçi krizinde hadlerini aştıklarını vurgulayarak, "Ülkemizdeki bağımsız ve tarafsız yargı organları üzerinden, hükümetimize ve ülkemize ayar vermek isteyen 10 büyükelçinin uluslararası sözleşmeleri, hukuk kurallarını ve hadlerini aşan açıklamaları gördük. Bu hadsizliklere karşı, dik duran ve asla geri adım atmayan Cumhurbaşkanımızın olması ülkemiz için büyük bir değerdir. Biz, büyükelçilerin bu şekildeki cüretlerinin zamanlamasını çok iyi biliyoruz. Bu talihsiz açıklamanın Gazi Meclis'imizdeki Suriye ve Irak tezkere oylamalarının hemen öncesinde yapılmasının tesadüf olmadığını çok iyi biliyoruz. Tezkere oylaması öncesinde ülkemizi köşeye sıkıştırmak isteyenler, 'İstenmeyen adam' ilan edilme riskini görünce, geri adım atmak zorunda kaldılar. Yüz yıllardır sürdürdükleri küresel oyunlardan vazgeçmekte zorlanıyorlar. Hala karşılarındakinin eski Türkiye olmadığını tam anlayamadılar. Milli bağımsızlığını her şeyin önünde koyan, dik duran hak yemediği gibi hakkını da yedirmeyen yeni Türkiye'yi hala hazmedemediler. Ama alışacaklar, anlayacaklar, hazmedecekler" dedi.

'CANLA BAŞLA ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda tüm dünyaya Paris İklim Anlaşması'na taraf olunacağını ilan ettiğini, anlaşmanın da hiç gecikmeden TBMM'den geçtiğini aktaran Karaismailoğlu, 'Yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu tarihi hamleye daha da güçlü sahip çıkmak için adımlarımızı atmaya başladık. Biz buna 'Yeşil Kalkınma Devrimi' diyoruz. 2053 vizyonumuzun ilk ve en iddialı hedefi olan bu yolda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürümeye devam edeceğiz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, diğer bakanlıklarımızla birlikte tecrübemizi, bilgimizi, emeğimizi birleştirdik. Ülkemizin imarı için, kalkınması için, vatandaşımızın rahatı ve mutluluğu için canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Yaklaşık iki yıldır pandemi süreci yaşıyoruz. 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7, ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 büyüyen Türkiye, dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer aldı" ifadelerini kullandı.

'ULAŞIM VE HABERLEŞME İÇİN 1 TRİLYON 115 MİLYAR LİRAYA YAKIN YATIRIM YAPTIK'

Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 115 milyar liraya yakın yatırım yaptıklarını ve Karaismailoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yatırımları hakkında şunları söyledi:

"Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme yatırımları için 1 trilyon 115 milyar liraya yakın yatırım yaptığımızı gururla ifade etmek isterim. Ülkemizdeki 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 340 kilometreye AK Partili hükümetler çıkardı. Otoyol uzunluğunu ikiye katlayarak bu kalitedeki yollarımızı 3 bin 532 kilometreye çıkarmanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Geçit vermeyen dağları aşmak için 50 kilometre olan tünel uzunluğunu kilometreye çıkarmak, 'Halka hizmeti Hakka hizmet' olarak görenlerin işidir. Son 150 yıldır el değmeyen demiryollarımızı ülke geneline yaygınlaştırmak için reform başlattık. MARMARAY ile iki kıtayı birbirine deniz altından bağladık. Bakü-Tiflis- Kars Demiryolu hattını açarak, Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demiryolu bağlantısı sağladık. Havayolunu halkın yolu yapan yine Ak Parti hükümetlerdir. 2003 yılında 2 merkezle 26 noktaya yapılan iç hat uçuşlarımızı, bugün 7 merkezden 56 noktaya gerçekleştiriyoruz."

GÖRÜTÜ GEÇİLİYOR

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)-

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ANA MUHALEFETİN DURUMU İÇLER ACISI
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ANA MUHALEFETİN DURUMU İÇLER ACISI
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ANA MUHALEFETİN DURUMU İÇLER ACISI
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ANA MUHALEFETİN DURUMU İÇLER ACISI

Adil Karaismailoğlu, Togo Cumhuriyeti, tezkere, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ANA MUHALEFETİN DURUMU İÇLER ACISI - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: ANA MUHALEFETİN DURUMU İÇLER ACISI - Son Dakika
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