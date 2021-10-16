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Bakan Karaismailoğlu: Dünyada kırılması zor bir rekora imza attık - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu: Dünyada kırılması zor bir rekora imza attık

16.10.2021 14:16
Bakan Karaismailoğlu: Dünyada kırılması zor bir rekora imza attık

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uşak'ın Eşme ilçesinde Ankara-İzmir Demiryolu Hızlı Tren Projesi'nin Eşme- Salihli kesiminde T01 Tüneli'nin Işık Görme Töreni'ne katıldı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uşak'ın Eşme ilçesinde Ankara-İzmir Demiryolu Hızlı Tren Projesi'nin Eşme- Salihli kesiminde T01 Tüneli'nin Işık Görme Töreni'ne katıldı. Bakan Karaismailoğlu, "Tüneli 206 gün gibi kısa bir sürede tamamlayıp, dünyada kırılması zor bir rekora imza attık. Bu tünel inşaatıyla, dünyaya Türk müteahhitlik sektörünün, Türk mühendislerinin ve çalışanlarının zorlu şartlar altında ne kadar başarılı olabileceklerini gösterdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-İzmir Demiryolu Hızlı Tren Projesi'nin Eşme-Salihli kesimindeki T01 Tüneli TBM Işık Görme Töreni'ne katıldı. Törende Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay, İsmail Güneş, TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, ilçe kaymakamları ve belediye başkanları da yer aldı. Törenin açılışında konuşan Bakan Karaismailoğlu, demiryollarında başlattıkları reform sürecinin güçlü ve büyük Türkiye'nin ulusal kalkınma hamlesinin en kritik ayağı olduğunu belirtti. AK Parti iktidarı olarak 2003 yılına kadar el değmeyen demir yollarının tamamını yenilediklerini aktaran Bakan Karaismailoğlu, milletin yarım asırlık hayali olan yüksek hızlı trenleri ise bir bir inşa ettiklerini, yenilerini de inşa etmek için gece gündüz çalıştıklarını vurguladı.

'2022'DE MİLLİ ELEKTRİKLİ LOKOMOTİFİN SERİ ÜRETİMİNE BAŞLAYACAĞIZ'AK Parti hükümetleri döneminde demiryollarına 212 milyar liranın üzerinde yatırım yapıldığını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Yüksek hızlı tren setleri imalatlarımıza büyük bir hızla devam ediyoruz. Saatte 160 kilometre hıza sahip Milli Elektrikli Tren setinin test süreçlerini tamamladık. 2022'de milli elektrikli lokomotifin seri üretimine başlayacağız. Saatte 225 kilometre hıza sahip Milli Hızlı Trenin tasarım çalışmalarını tamamlayarak prototip üretim aşamasına geleceğiz. Ülkemizdeki demiryolu hat uzunluğunu 12 bin 803 kilometreden 28 bin 590 kilometreye ulaştıracağız. Yüksek Hızlı Tren hatları için hedefimiz 8,3 milyon olan yıllık yolcu kullanım sayısını 17 milyona ulaştırmak" dedi.HEDEFLERİ ANLATTI2071 vizyonu doğrultusunda 50 yıl sonrasını düşünerek adım attıklarını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, raylı sistem araç ve alt bileşenlerinin en az yüzde 80 oranında yerli ve milli imkanlarla üretilmesini, demiryolu hat uzunluğunun kısa vadede 21 bin 130 kilometreye, uzun vadede 28 bin 500 kilometreye çıkarılmasını, TCDD'nin Avrupa'nın en fazla yük ve yolcu taşıyan markası olmasını hedeflediklerini dile getirdi. 'SEYAHAT SÜRESİ 3 SAAT 30 DAKİKAYA İNECEK'Ankara - İzmir Hızlı Tren Projesi hakkında bilgi veren Bakan Karaismailoğlu, "Hattımız, Ankara'nın Polatlı ile İzmir'in Menemen ilçeleri arasında ve 508 kilometredir. Projemiz; Polatlı- Afyon/ Afyon- Banaz/ Banaz- Eşme/ Eşme- Salihli/ Salihli- Manisa ve Manisa- Menemen olmak üzere temelde altı kesimden oluşuyor. 5 istasyon ve 4 saydinge sahip olan Ankara-İzmir Hızlı Tren Proje'mizde, 41 bin metrelik 49 adet tünel ve 23 bin100 metrelik 56 viyadük yer alıyor. Projemizde, alt yapı işlerinin yüzde 42,4'ünü tamamladık. Ankara-İzmir arasındaki tüm kesimler tamamlandığında, Ankara-İzmir arasındaki mesafe, 824 kilometreden, 624 kilometreye düşecek. Seyahat süresi de 14 saatten, 3 saat 30 dakikaya inecek" ifadelerini kullandı.'DÜNYADA KIRILMASI ZOR BİR REKORA İMZA ATTIK'Türkiye'de demir yolu ve güvenlik tünelinin iki katlı olarak inşa edildiği ilk tünel olan T-01'de ışığı görmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:  "Burası Türkiye'de TBM (Tunnel Boring Machine) tekniği ile yapılan en büyük çaplı tüneldir. 3 bin 47 metre uzunluğundaki T-01 tünelimizde bugün ışığı görüyoruz. Tünelin TBM kesitinde açılmasından dolayı (Dairesel) demir yolu platformu altında kalan alan ekonomik olarak değerlendirilmiş ve Güvenlik Tüneli bu alanda çözülmüştür. Bu alanda 3 bin 47 metre uzunluğundaki tünel, üst katında demiryolu hattı, alt katında da Güvenlik Tüneli olmak üzere iki katlı olarak tasarlandı. Yani tünelimizin üst katında hızlı tren giderken, alt katta ambulans ulaşımı da sağlanabilecek. Tünelin kazı çapı 13,77 metre, tünel kaplama betonunun iç çapı da 12,50 metredir. Tünel kazı ve segment montaj imalatına bu yıl 20 Mart'ta başladık. 206 gün gibi kısa bir sürede tamamlayıp, dünyada kırılması zor bir rekora imza attık. Bu tünel inşaatıyla, dünyaya Türk müteahhitlik sektörünün, Türk mühendislerinin ve çalışanlarının zorlu şartlar altında ne kadar başarılı olabileceklerini gösterdik."

Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Afyonkarahisar-Uşak-Manisa-İzmir Hızlı Tren Projesi'nde emeği geçenlere teşekkür etti.


Bakan Karaismailoğlu: Dünyada kırılması zor bir rekora imza attık
Bakan Karaismailoğlu: Dünyada kırılması zor bir rekora imza attık
Bakan Karaismailoğlu: Dünyada kırılması zor bir rekora imza attık
Bakan Karaismailoğlu: Dünyada kırılması zor bir rekora imza attık
Bakan Karaismailoğlu: Dünyada kırılması zor bir rekora imza attık
Bakan Karaismailoğlu: Dünyada kırılması zor bir rekora imza attık
Bakan Karaismailoğlu: Dünyada kırılması zor bir rekora imza attık
Bakan Karaismailoğlu: Dünyada kırılması zor bir rekora imza attık
Bakan Karaismailoğlu: Dünyada kırılması zor bir rekora imza attık
Bakan Karaismailoğlu: Dünyada kırılması zor bir rekora imza attık
Bakan Karaismailoğlu: Dünyada kırılması zor bir rekora imza attık
Bakan Karaismailoğlu: Dünyada kırılması zor bir rekora imza attık
Bakan Karaismailoğlu: Dünyada kırılması zor bir rekora imza attık
Bakan Karaismailoğlu: Dünyada kırılması zor bir rekora imza attık
Bakan Karaismailoğlu: Dünyada kırılması zor bir rekora imza attık

Hızlı Tren, Ankara, Eşme, Tren, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Karaismailoğlu: Dünyada kırılması zor bir rekora imza attık - Son Dakika


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