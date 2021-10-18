Bakan Karaismailoğlu Özdemir Bayraktar için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hayatını kaybeden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar için taziye mesajı yayımladı.

Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Mücadelesi, gayreti ve memleket sevdasıyla bu ülkenin her bir ferdine ilham olmuş, tam bağımsızlık adına ömrünü vakfetmiş büyüğümüz Özdemir Bayraktar'ın vefatı hepimizi derinden üzdü. Merhuma Allah'tan rahmet, Bayraktar ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.