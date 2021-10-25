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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: YÜZDE 5 OLAN İLERLEMEYLE DEVRALDIĞIMIZ PROJEYİ, YÜZDE 72 SEVİYESİNE GETİRDİK - Son Dakika

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: YÜZDE 5 OLAN İLERLEMEYLE DEVRALDIĞIMIZ PROJEYİ, YÜZDE 72 SEVİYESİNE GETİRDİK

25.10.2021 11:48
BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: YÜZDE 5 OLAN İLERLEMEYLE DEVRALDIĞIMIZ PROJEYİ, YÜZDE 72 SEVİYESİNE GETİRDİK

Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı Ray Kaynağı Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yüzde 5 olan ilerlemeyle, 22 Mayıs 2020 tarihinde devraldığımız projeyi yüzde 72 seviyesine getirdik.

/ - Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı Ray Kaynağı Töreni'nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yüzde 5 olan ilerlemeyle, 22 Mayıs 2020 tarihinde devraldığımız projeyi yüzde 72 seviyesine getirdik. İstasyon betonarme işlerini yüzde 80 düzeyine çıkardık. İnce işlerde yüzde 37, Ray işlerinde de yüzde 64 düzeyine ulaştık" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattı Ray Kaynağı Töreni'ne katıldı. Bakan Karaismailoğlu'na törende AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu eşlik etti. Bakan Karaismailoğlu, açılış konuşmasının ardından ray kaynağı yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu törende yaptığı konuşmada, "İstanbul'da yapımını tamamlayıp, halkımızın hizmetine sunduğumuz metro hattı uzunluğu 80 kilometredir. Bugün ray kaynağı töreninde yer aldığımız Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro hattı ile İstanbul'da 7 ayrı metro hattının yapımına yoğun şekilde devam ediyoruz.  Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro Hattının yapımını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden devralmıştık. Dünyanın en büyük ve en gelişmiş teknolojilerini barındıran hastanelerinden biri olan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, toplu konutların ve nüfus yoğunluğunun çok yoğun olduğu Kayaşehir'e ulaşımı sağlayacak" dedi.

"DEVRALDIĞIMIZ PROJEYİ YÜZDE 72 SEVİYESİNE GETİRDİK"Bakan Karaismailoğlu, "En öncelikli hatlarımızdan biri olan bu hattımızda maalesef 2019 Temmuz ayından devraldığımız güne kadar metro hattının yapımı durdurulmuş, hiçbir çalışma yapılmamıştı. Hatırlayacağınız gibi aynı zihniyet Çam ve Sakura Hastanesi yollarını da yapmamış hastaneye ulaşım için gerekli olan bütün yolları bakanlığımız yapmıştı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile; Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı inşaatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi. Yüzde 5 olan ilerlemeyle, 22 Mayıs 2020 tarihinde devraldığımız projeyi yüzde 72 seviyesine getirdik. İstasyon betonarme işlerini yüzde 80 düzeyine çıkardık. İnce işlerde yüzde 37, ray işlerinde de yüzde 64 düzeyine ulaştık." diye konuştu.Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metro hattının 6.2 kilometre olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "4 istasyonlu raylı sistemimiz saatte 80 kilometre hıza uygun olarak, günde 70 bin yolcu taşıyabilecektir. Başakşehir'den başlayan hattımız, Onurkent, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Toplu Konutlar istasyonlarının ardından, Kayşaşehir Merkezine ulaşacaktır. Bugün Çam ve Sakura Şehir Hastanesi önünde inşa ettiğimiz 300 metre uzunluğundaki viyadük üzerinde gerçekleşecek ilk ray kaynağı töreniyle ray kaynağı işlemlerine başlayarak, projede yeni bir aşamaya geçeceğiz. Kısa sürede yapım işlerini tamamlayıp sinyal ve sistem emniyet testleri tamamlanınca işletmeye almayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

HAT HIZLI VE EKONOMİK ULAŞIM SAĞLAYACAKMetro hattı ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi ve Kayaşehir arasına hızlı ve ekonomik ulaşım sağlanacağını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Bu metro hattımız aynı zamanda, Metrokent İstasyonu'nda, Bağcılar-Kirazlı, Başakşehir-Olimpiyatköy hattı ile entegre olacak. Yine ayrıca hattımız, Kayaşehir İstasyonu'nda Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro hattı ile bağlanacak. Bu entegrasyonlarla, bölgenin Marmaray'a, havalimanına, Göktürk Kemerburgaz, Kağıthane, Beşiktaş Gayrettepe'ye  metro ile ulaşımı da sağlanacaktır. Kayaşehir – Mahmutbey arası seyahat süresi, 20 dakika, Metrokent – İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 24 dakika, Kayaşehir -Beşiktaş Gayrettepe arası seyahat süresi 45 dakika, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – Bağcılar (Kirazlı) arası seyahat süresi de 23 dakika olacak. Bakanlığımız tarafından yapımı devam eden Bakırköy Bağcılar metro hattı tamamlandığında da Başakşehir Metrokent – Bakırköy Özgürlük Meydanı arası seyahat süresi 29 dakika olacaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin görevi olduğu halde, yapmaktan imtina ettiği, Başakşehir Şehir Hastanemizin bağlantısı olan karayolu ve köprülerini de bakanlık olarak biz devraldık ve yapımını hızla tamamladık" dedi.

Görüntü dökümüBakan Karaismailoğlu, konuşması-Genel ve detay görüntüler

-Bakanın ray kaynağı yapması


Şehir Hastanesi, Başakşehir, Sakura, Metro, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: YÜZDE 5 OLAN İLERLEMEYLE DEVRALDIĞIMIZ PROJEYİ, YÜZDE 72 SEVİYESİNE GETİRDİK - Son Dakika


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SON DAKİKA: BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: YÜZDE 5 OLAN İLERLEMEYLE DEVRALDIĞIMIZ PROJEYİ, YÜZDE 72 SEVİYESİNE GETİRDİK - Son Dakika
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