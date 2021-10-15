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Bakan Kasapoğlu, "Uganda Milli Günü" resepsiyonuna katıldı - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, "Uganda Milli Günü" resepsiyonuna katıldı

15.10.2021 19:47

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Uganda Milli Günü" nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Uganda Milli Günü" nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı.

Ankara Hilton Otel'de, Uganda'nın bağımsızlığının kazanılmasının 59. yıl kutlamalarına katılan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, davete katılmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Uganda'nın sömürge yönetimine karşı verdiği halk mücadelesinin, bilfiil ve bihakkın kazanılmış bir neticesi olan bu bağımsızlık alevi, ismini bu sembolik günden alan 'Kololo Meydanında' bizzat Uganda halkına teslim edildiği 9 Ekim 1962 tarihinden bu yana aynı coşkuyla parlamayı sürdürmektedir. O tarihten bu yana Uganda, hürriyet ve adalet, iç ve dış barış, siyasi istikrar, ekonomik ve sosyal kalkınma ile refah yolunda attığı azimli adımlarla bölgesinde ve dünyada öne çıkan ve güvenilen bir ülke olmuştur."

İç ve dış barışın önemine dikkati çeken Kasapoğlu, "Uganda'nın ülke içinde sahip olduğu huzur ortamı, civar bölgelerine ve Afrika'nın geneline uzattığı sükun ve barış eli, Uganda'yı Afrika'da en fazla mülteci ve göçmene ev sahipliği yapan ülke konumuna getirmiştir. 2021 Ocak ayında düzenlenen seçimlerle bir kez daha Uganda halkının desteğine mazhar olan Cumhurbaşkanı Sayın Yoweri Museveni'nin Uganda'yı 1962'deki bağımsızlık yolculuğundan bugünkü konuma taşıyan başarılarını takdirle izliyor ve destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Uganda arasındaki ilişkilerin temelinin 1960'lı yılların sonunda başladığını aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Afrika'ya yönelik stratejik açılım politikamız ve bu politikamızın Uganda'nın etkisi günden güne artan dış politika hamlelerinin ortak bir zihniyette buluşması sayesinde 2010'ların başından bu yana gelişmekte ve derinleşmektedir. 2010 ve 2011 yıllarında karşılıklı açtığımız Büyükelçilikler kuşkusuz, dostluk ve iş birliği temelinde yükseltmekte olduğumuz ilişkilerimizde önemli bir sayfa açmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2016 yılında Uganda'da düzenledikleri tarihi ziyaret, ilişkilerimiz için fevkalade önemli bir dönüm noktasını teşkil etmiş; ortaklığımız ve iş birliğimize, sağlam ve ileri görüşlü yeni bir güzergah tayin etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu ziyaretinde alınan kararlar doğrultusunda, ikili siyasi temaslardan, ekonomik ve ticari iş birliğine, savunmadan, kültür, spor ve sağlığa birçok sahada ilişkilerimiz farklı uzuvlar ve boyutlar kazanmayı, derinleşmeyi ve çeşitlenmeyi sürdürmektedir."

Afrika'da 2002 yılında Türkiye'nin 12, bugünse 43 büyükelçiliğinin olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, "Önümüzdeki dönemde bu sayıyı 49'a çıkarmayı hedefliyoruz. Ankara'daki Afrika büyükelçiliklerinin 2008 yılında 10 olan sayısı, 2021 yılında 37'ye yükseldi. Kıta'yla 2003 yılında 5.4 milyar ABD doları seviyesinde bulunan ticaret hacmimiz ise 2020 yılında 25.3 milyar ABD doları seviyesine yükselmiştir. İş insanlarımızın Afrika genelindeki doğrudan yatırımlarının toplam değeri 6 milyar doları geçmiştir. Yine ülkemiz yüklenicileri tarafından bugüne kadar Afrika'da hayata geçirilen projelerin değeri 70 milyar doları aşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Afrika Birliği'yle kurumsal ilişkilerin derinleştiğini anlatan Bakan Kasapoğlu, "Ülkemiz 2005 yılında Afrika Birliği'nin gözlemci üyesi, 2008 yılında da stratejik ortağı kabul edilmiştir. İnşallah, 17-18 Aralık 2021 tarihinde İstanbul'da ev sahipliği yapacağımız 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi vesilesiyle de gerek Afrikalı dostlarımızla ikili, gerekse Afrika Birliği ile kurumsal iş birliğimizde yeni sayfalar açacağız. Dost Uganda Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümümü tekrar en samimi ve kalbi hislerimle tebrik ediyor, Uganda'da daha nice barış, huzur ve esenlik dolu yıl dönümleri diliyor ve hepinizi selamlıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

Uganda'nın Ankara Büyükelçisi Stephen Mubiru ise ülkesiyle Türkiye'nin ikili ilişkilerinin güçlenerek devam ettiğini belirterek, davete katılan Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Bakan Kasapoğlu, Uganda Milli Günü resepsiyonuna katıldı
Bakan Kasapoğlu, Uganda Milli Günü resepsiyonuna katıldı
Bakan Kasapoğlu, Uganda Milli Günü resepsiyonuna katıldı
Bakan Kasapoğlu, Uganda Milli Günü resepsiyonuna katıldı
Bakan Kasapoğlu, Uganda Milli Günü resepsiyonuna katıldı

Mehmet Kasapoğlu, Türkiye, Uganda, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, 'Uganda Milli Günü' resepsiyonuna katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Kasapoğlu, "Uganda Milli Günü" resepsiyonuna katıldı - Son Dakika
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