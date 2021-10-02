Bakan Kasapoğlu, dünya şampiyonu voleybolcuları tebrik etti - Son Dakika

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İşitme Engelliler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Kadın Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında, " İtalya'da düzenlenen İşitme Engelliler Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ev sahibi ekibi 3-2 mağlup ederek dünya şampiyonluğuna ulaşan İşitme Engelliler Kadın Voleybol Milli Takımı'mızı yürekten tebrik ediyorum. Şampiyona boyunca harika bir performans gösteren milli voleybolcularımızı kutluyor, bu tarihi başarıda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.