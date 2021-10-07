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Bakan Kasapoğlu, Intercity İstanbul Park'ta incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika

Bakan Kasapoğlu, Intercity İstanbul Park'ta incelemelerde bulundu Açıklaması

07.10.2021 11:37
Bakan Kasapoğlu, Intercity İstanbul Park'ta incelemelerde bulundu Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabının gerçekleştirileceği Intercity İstanbul Park'ta incelemelerde bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. etabının gerçekleştirileceği Intercity İstanbul Park'ta incelemelerde bulundu.

Yarından itibaren antrenman turlarıyla başlayacak Türkiye Grand Prix'si öncesi Bakan Kasapoğlu, Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak'tan hazırlık çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Intercity İstanbul Park'ta kıyasıya bir mücadelenin yaşanacağını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Yarış öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı. Geçen yıl 2 milyara yakın insanın ekranları başında takip ettiği yarışı, bu yıl motor sporları severler tribünden de izleyebilecek. 30 binin üzerinde yabancı misafiri İstanbul'da ağırlayacağız. Türkiye'nin ve İstanbul'un tanıtımına büyük katkı sağlayan bu dev organizasyon için büyük bir heyecan duyuyoruz. Geçtiğimiz yılki Formula 1 için, 'Yarım kalan hikayenin yeniden başlaması.' ifadesini kullanmıştım. İnşallah bu hikayeyi en sürükleyici, en etkileyici şekilde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma misyonunun arkasında büyük bir emek ve özverinin olduğunu vurgulayarak, şu görüşlerini aktardı:

"Formula 1 yarışının bu yıl da ülkemize kazandırılması noktasında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın olağanüstü destekleri var. Intercity İstanbul Park yönetiminin büyük emekleri, önemli çalışmaları var. Yine farklı bakanlıklarımızın, kurumlarımızın, özel sektörümüzün gayretleri var. Tam anlamıyla bir koordinasyonun ve paydaşlar arası eşgüdümün en güzel örneği ortaya konuluyor. Geçtiğimiz yıl pandemi şartlarında, dünyanın en önemli iki otomobil yarışı organizasyonunu, Formula 1 ve Dünya Ralli Şampiyonası yarışlarının ikisini birden düzenleyebilen iki ülkeden birisi olduk. Başarılı organizasyonlarımız nedeniyle FIA'dan da çok olumlu geri dönüşler aldık. Alt yapımızla, imkanlarımızla, pistimizle, heyecanımızla, tecrübe ve birikimlerimizle tüm etkinliklere olduğu gibi, bu organizasyona da en güzel şekilde hazırız."

Intercity İstanbul Park'ın dünyanın en heyecan verici pistlerinden biri olduğunun altını çizen Bakan Kasapoğlu, "Intercity İstanbul Park, yapısı ve tasarımıyla dünyada yarışmacıların en sevdiği 3 pistten bir tanesi. Bu durum yarışın enerjisine de yansıyor. İstanbul Park'ta gerçekleşen yarışların daha bir heyecanlı geçtiğini düşünüyorum. Saat yönünün tersine koşulan tasarımıyla, meşhur 8. virajıyla birlikte Formula 1 pilotları, Intercity İstanbul Park'ta her zaman olduğu gibi unutulmaz bir hafta sonuna imza atacak. Kupa için pistte mücadele edecek tüm sporculara kazasız, belasız bir yarış temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Ak: "Dünyanın dört bir yanından insanların gözü İstanbul'da olacak"

Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, Formula 1 Rolex Turkish Grand Prix 2021'in tüm Türkiye'de ve dünyada büyük heyecan oluşturduğunu dile getirdi.

"Ülkemize bu kadar önemli bir organizasyonu yeniden kazandırdığımız için çok mutluyuz." diyen Ak, şunları söyledi:

"Geçen sene böylesine büyük ve güzel bir organizasyona tüm ülke olarak en güzel şekilde ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadık. Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insanın gözü 8-9-10 Ekim tarihlerinde İstanbul'da olacak. Bu büyük organizasyonda 100 bin kişiyi pistimizde ağırlayacağız. Ülkemizin tanıtımı ve prestiji için paha biçilmez bir fırsat olan bu etkinlikle beraber aynı zamanda ülkemize önemli bir miktarda döviz girdisi de sağlayacağız. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve yönetiminde yürüttüğümüz bu dev organizasyonu, ilgili kamu kurumlarımızın da desteğiyle çok başarılı bir şekilde tamamlayacağımıza inanıyorum. Takvimin en heyecanlı yarışlarından birine ev sahipliği yapacağımız Formula 1 Türkiye Grand Prix'si için şimdiden tüm katılımcılarımıza ve izleyicilere keyif dolu bir hafta sonu diliyorum."

Bakan Kasapoğlu, Intercity İstanbul Park'ta incelemelerde bulundu Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, Intercity İstanbul Park'ta incelemelerde bulundu Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, Intercity İstanbul Park'ta incelemelerde bulundu Açıklaması
Bakan Kasapoğlu, Intercity İstanbul Park'ta incelemelerde bulundu Açıklaması

Togo Cumhuriyeti, İstanbul Park, Formula 1, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bakan Kasapoğlu, Intercity İstanbul Park'ta incelemelerde bulundu Açıklaması - Son Dakika


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