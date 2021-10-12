Bakan Koca: Biraz daha sabır, sonrası zafer - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, aşı çağrısında bulunarak, "Biraz daha sabır, sonrası zafer" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı daha dikkatli olunmasını istedi. Bakan Koca, paylaşımında, "Bunca tecrübenin gösterdiği bir yol var. Normal hayatımızı sürdürmeli, sadece dikkatli olmalıyız. Aşılarımızı yaptırmalıyız. Oranlar yükseliyor. Biraz daha sabır, sonrası zafer" dedi.