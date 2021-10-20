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Bakan Koca: "Bugün sorumluluk alma, ön safta mücadele etme sırası gençlerimizdedir" - Son Dakika

Bakan Koca: "Bugün sorumluluk alma, ön safta mücadele etme sırası gençlerimizdedir"

20.10.2021 23:22
Bakan Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gençler, sorumlu davranarak evlerinize, sevdiklerinize, büyüklerinize virüs taşımamak için tedbirlere uymalı ve en kısa sürede tam aşılı hale gelmelisiniz" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Gençler, sorumlu davranarak evlerinize, sevdiklerinize, büyüklerinize virüs taşımamak için tedbirlere uymalı ve en kısa sürede tam aşılı hale gelmelisiniz" dedi.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Bakan Fahrettin Koca'nın başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Saat 17.00'de başlayan toplantının ardından Bakan Koca, sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yaptı.

Bilim Kurulunun bugün salgının seyri, genç nüfusun vakalar içindeki dağılımı, aşı programımızın değerlendirmesi ve influenza gündemi ile toplandığını belirten Bakan Koca, "Bugün sorumluluk alma, ön safta mücadele etme sırası gençlerimizdedir" dedi. Bakan Koca, "Salgının bugün ulaştığı durumda günlük yaklaşık 30 bin vaka ile karşı karşıyayız. Vakaların ortalama yaşının düşmüş olması ve aşılanmış olmak sayesinde hastanelerimizin kapasitesini zorlayacak bir hasta yükü ile karşılaşmıyoruz. Vakalarımızın yaş ortalaması düşerken, gerek servislerde gerekse yoğun bakım ünitelerinde maalesef halen büyüklerimiz yatmaktadır. Kayıplarımızda da yine ileri yaştaki büyüklerimiz belirgin şekilde çoğunlukta. Bununla birlikte artık Vakalarımızın neredeyse yarısı 30 yaş altındaki vatandaşlarımız. Gençlerimiz hastalığı hastaneye yatmadan geçirseler de bulaştırabilecekleri büyüklerimiz halen hastanede tedavi edilmek zorunda kalabiliyor. Bu durum artık sorumluluğun gençlerde olduğunu teyit ediyor. Salgının ilk dönemlerinde en çok kısıtlama 65 yaş üzeri büyüklerimize uygulanmış ve büyük bir fedakarlıkla kurallara uymuş ve sorumluluklarını yerine getirmişlerdi. Bugün sorumluluk alma, ön safta mücadele etme sırası gençlerimizdedir. Gençler, sorumlu davranarak evlerinize, sevdiklerinize, büyüklerinize virüs taşımamak için tedbirlere uymalı ve en kısa sürede tam aşılı hale gelmelisiniz. Gençler, sizleri mücadelede ön safa davet ediyorum" diye konuştu.

"AŞI BİRİNCİ DERECE AŞI OLAN KİŞİLERİ KORUYOR"

Bakan Koca, "Aşı programımızda bir çok vatandaşımız aşı olmuş olmasına rağmen bir yavaşlama dikkat çekmektedir. Aşı tam aşılı hale gelmeden çok sınırlı koruma sağlıyor. Hele toplum bağışıklığı elde edilmeden ne kadar emek versek de yayılım devam ediyor. Aşılanma oranının yüksek olması aşı olmayanları korumuyor. Hiç birimiz nasılsa başkaları aşı oldu ben olmasam da olur düşüncesinde olmamalı. Aşı birinci derece aşı olan kişileri koruyor. Kendi korumamız kendi aşımızdır. İkinci doz ve hatırlatma dozu aşısının zamanı gelen vatandaşlarımızın hiç vakit kaybetmeden aşılarını tamamlamaları önce kendileri sonra tüm toplum için son derece kıymetli bir adım olacaktır. Israrla ve tekrarla sizleri aşı olmaya ve aşılarınızı tamamlamaya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

"BİR ÇAĞRIM DA YERLİ AŞIMIZ TURKOVAC İÇİN"

Yerli aşı Turkovac için çağrıda bulunan Bakan Koca, "Aşımızın geliştirilmesinin her safhasında bağımsız bir bilim heyeti aşı çalışmasının sonuçlarını değerlendirerek bir sonraki aşamaya geçmesine izin vermektedir. Bilimsel çalışmaların bağımsız bilim insanlarımızca değerlendirildiğinden ve güvence altına alındığından emin olunuz. Bulunduğumuz aşamada ise 2 doz inaktif aşı olmuş sağlıklı bireylerin gönüllü olarak destek vermesine ihtiyaç var. Kendi aşımız kendi gücümüzdür. Bu güce güç katacak gönüllüler e-nabız üzerinden gönüllü olmaya müracaat edebilir ya da en yakın şehir hastanesine ulaşabilirler. Yerli aşımıza destek verin, salgına karşı kendi güvencemiz somut hale gelsin" şeklinde konuştu.

"BU YIL DÜNYADA İNFLUENZA ARTIŞ EĞİLİMİNDE OLMASINA RAĞMEN, HENÜZ ÜLKEMİZDE GÖRÜLMEDİ"

Bakan Koca, "Geçen yıl bildiğiniz üzere influenza neredeyse hiç görülmedi. Tüm dünyada gerek maske kullanımı sebebiyle gerekse virüsün yayılım yollarının sınırlanmış olması sebepleriyle bir influenza salgını görülmedi. Bu yıl dünyada influenza artış eğiliminde olmasına rağmen, henüz ülkemizde görülmedi. Ancak diğer solunum yolları virüsleri ise yaygın şekilde görülmeye başladı. Bu durum maske ve mesafe kullanımında bu yıl geçen yıla göre daha gevşek olduğumuzu gösteriyor. Tedbir bizi influenzaya karşı da korur. 65 yaş üzeri büyüklerimiz ve risk grubundaki vatandaşlarımız için grip aşıları tanımlanmaya başlanmıştır. Aşılar stoklara girdikçe influenza aşısı tanımlanmaya devam edilecektir" ifadelerini kullandı.

"EN NET ŞEKİLDE VE KARARLI BİR TAVIRLA OKULLARIMIZIN KAPANMASININ ASLA GÜNDEM OLMAYACAĞINI BİR KEZ DAHA İFADE EDİYORUZ"

Okulların açık kalıp kalmayacağına da değinen Bakan Koca, "Bilim Kurulu üyelerimiz kendilerine çok sayıda 'Okullar açık kalacak mı?' sorusu ile müracaat edilmesinde şikayetçi. En net şekilde ve kararlı bir tavırla okullarımızın kapanmasının asla gündem olmayacağını bir kez daha ifade ediyoruz. Okulların kapanması söz konusu değil. Gündemimizde olmayacak. Bu sorunun gündemde kalmasının ise hiçbir faydası da manası da yok. Çocuklarımızı koruyarak, tedbirlere uyarak eğitimin her kademesinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Bakan Koca: Bugün sorumluluk alma, ön safta mücadele etme sırası gençlerimizdedir

Sağlık Bakanlığı, COVIRAN Bereket, Fahrettin Koca, Bilim Kurulu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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