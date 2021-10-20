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Bakan Koca: "Bugünkü vefat sayımız 214" - Son Dakika

Bakan Koca: "Bugünkü vefat sayımız 214"

20.10.2021 22:42
Bakan Koca:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214" dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "84 milyonun huzurunda her gün vefat haberi vermenin insana neler hissettirdiğini bilemezsiniz. Sağlık Bakanı ve yol arkadaşınız olarak, salgın tedbirleriyle aşı konusundaki çağrılarıma lütfen kulak verin. Bugünkü vefat sayımız 214" dedi.

(Musa Erdoğan/İHA)

Bakan Koca: Bugünkü vefat sayımız 214

Sosyal paylaşım sitesi, Fahrettin Koca, Twitter, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca: 'Bugünkü vefat sayımız 214' - Son Dakika


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