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Bakan Koca: Okulların kapanmasıyla ilgili bir gündemimiz yok - Son Dakika

Bakan Koca: Okulların kapanmasıyla ilgili bir gündemimiz yok

01.11.2021 09:49
Bakan Koca: Okulların kapanmasıyla ilgili bir gündemimiz yok

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladığını belirterek, "Haber yanlıştır.

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladığını belirterek, "Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Okulların kapanması ihtimalinden söz eden bir habere rastladım. Haber yanlıştır. Bilim Kurulumuzun böyle bir gündemi yok. Kurul üyesi bir arkadaşımızın aşının önemini vurgularken seçtiği ifade yanlış anlaşılmış. Öğrencilerimize başarı dolu haftalar diliyoruz" ifadelerini kullandı.


Bakan Koca: Okulların kapanmasıyla ilgili bir gündemimiz yok

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Koca: Okulların kapanmasıyla ilgili bir gündemimiz yok - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Koca: Okulların kapanmasıyla ilgili bir gündemimiz yok - Son Dakika
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