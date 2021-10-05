Bakan Kurum, Paris İklim Anlaşması'na ilişkin kanun teklifinin TBMM Çevre Komisyonunda kabulünü değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin, TBMM Çevre Komisyonunda kabul edilmesine ilişkin, "hayırlı, uğurlu olsun" dileklerini iletti.
Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, yeşil kalkınma hamlesiyle, ülkemizi geleceğe taşıyacak adımları kararlılıkla atıyoruz. TBMM Çevre Komisyonu'nda kabul edilen Paris İklim Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ülkemize hayırlı, uğurlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA
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