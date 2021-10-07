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Bakan Kurum: "Taksim Camii'nin güçlü Türkiye'nin doğuşunun işaret taşı olduğunu biliyoruz" - Son Dakika

Bakan Kurum: "Taksim Camii'nin güçlü Türkiye'nin doğuşunun işaret taşı olduğunu biliyoruz"

07.10.2021 13:23
Bakan Kurum:

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Binbir itiraza rağmen minarelerini yükselttiğimiz Taksim Camii'nin tüm insanlığın umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşunun işaret taşı olduğunu çok iyi biliyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Binbir itiraza rağmen minarelerini yükselttiğimiz Taksim Camii'nin tüm insanlığın umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşunun işaret taşı olduğunu çok iyi biliyoruz" dedi.

Bakan Kurum, 'Cami Planlama ve Tasarımı Kılavuzu' tanıtım toplantısına katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen toplantıda konuşan Bakan Kurum, "İlk insan olan Hazreti Adem'den bu yana bütün medeniyetlerin mimari üzerinden görücüye çıktığı mekanlar hep ibadethaneler olmuştur. Ömrünü bugünlere taşısın taşımasın her medeniyette en kıymetli eserler hep ibadethanelerdir. Ecdadımız, camilerimize özel ve mukaddes bir değer vermişler, yüzyıllarca ayakta kalacak şekilde tasarlayıp titizlikle inşa etmişlerdir. Zira insan fani, din ise ebedidir" dedi.

Tüm dünyanın insan için bir mescit kılındığını dile getiren Bakan Kurum, "İçerisindeki her şeyle dünyamız aziz, pak, temiz sayılmış, kutsal bilinmiştir. İşte camilerimiz de deyim yerindeyse bütün bu kutsallığın kalbidir. Bu insandan yalıtılmış, insanla iletişimi kesilmiş bir kutsallık değildir. Tarihten günümüze ilmin, irfanın, hikmetin, merhametin ve birliğin merkezi olan camiler, insanın hayata İslam'ın ufku ile bakmayı öğrendiği birer mekteptir" diye konuştu.

Camilerin sadece namaz kılma mekanı olarak görülmemesi gerektiğini söyleyen Bakan Kurum, "İslam tarihi boyunca camiler şehrin merkezini belirlemiş ve şehir planının kurucu öğesi olmuştur. Şehirler caminin etrafında şekillenmiş, müminler camileri imar ederken, camiler de müminleri imar etmiştir. Uzun yıllar boyunca bu anlayıştan uzaklaşıldı. Camilerimizi şehir planlarımızın merkezine alma noktasında ihmaller oldu. Bu süreçte maalesef estetikten uzak, mimari özelliği bulunmayan yapılar ortaya çıktı" açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum, pek çok caminin projesinin bulunmadığını, depreme dayanıklılık bakımından da çok ciddi sorunlarının bulunduğunu belirterek, "Son yıllarda bu gidişata dur demek için hakikaten tarihi değişikliklere imza attık. 2002'den bu yana TOKİ'miz eliyle ibadete açtığımız 856 camimizi projelerimizin merkezine aldık, şehirlerimizin kalbine taşıdık. Bundan sonra yapacağımız projelerde de bu anlayışı yürütüyoruz. Camilerin etrafında şekillenen bir sosyal hayat tasavvur ediyoruz. Yöresel şartlarıyla o yöreye uygun, o mimariye uygun, gerek mimarisiyle gerek çevre düzenlemesiyle gerçekten şehirlerimize yakışır eserler, camiler, külliyeler inşa ettik, ediyoruz" şeklinde konuştu.

İstanbul'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan Büyük Çamlıca Camii'nin Süleymaniye, Selimiye ve Fatih Camii gibi İslam'ın insanlık tarihine armağan ettiği bir eser olduğunu dile getiren Bakan Kurum, "Binbir itiraza rağmen minarelerini yükselttiğimiz Taksim Camii'nin tüm insanlığın umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşunun işaret taşı olduğunu çok iyi biliyoruz. Camilerimiz 15 Temmuz gecesi minarelerinden yükselen sala sesleriyle bir milletin yeniden dirilişinin sembolü olmuştur. Cenab-ı Allah bu aziz millete Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü olan nice camiler inşa etmeyi, medeniyetimizi ihya etmeyi bizlere nasip eylesin" dedi.

Düzenlenen programa Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da katıldı.

(Mevlüt İşli - Sadettin Aliusta/İHA)

Bakan Kurum: Taksim Camii'nin güçlü Türkiye'nin doğuşunun işaret taşı olduğunu biliyoruz

Diyanet İşleri Başkanlığı, Taksim Camii, Murat Kurum, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Kurum: 'Taksim Camii'nin güçlü Türkiye'nin doğuşunun işaret taşı olduğunu biliyoruz' - Son Dakika


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