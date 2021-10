Bakan Kurum: Yeşil dönüşüme liderlik eden ülke olmak istiyoruz (2) - Son Dakika

BAKANLAR KURUM VE PAKDEMİRLİ DEÜ AKADEMİK YILI AÇILIŞINA KATILDI

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, fahri doktora takdim töreninin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) 2021- 2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katıldığı törende AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı. Törende Uluslararası Mevlana Vakfı Sema Topluluğu tarafından semazen gösterisi düzenledi. Törende konuşma yapan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Pandeminin getirdiği şartlar nedeniyle yüz yüze eğitime ara vermiştik. Bu yıl ise yeniden başlamanın heyecanını yaşıyoruz. Salgınla hep beraber birçok yeni şey öğrendik. Alışkanlıklarımızı değiştirdik. Çalışma ve sosyal hayatımızda düzenlemeler yaptık. Eğitim öğretim faaliyetlerimizi dijital platforma taşıdık. Hayatımızı tehdit eden küresel felaketle topyekun mücadele ettik. Umudumuzu hiç kaybetmedik. Geleceğimizi planlamayı elden bırakmadık. Bu töreni felaket karşısında bir arada kalabilmenin bir göstergesi olarak da düşünüyoruz. İnsanlığın geçirdiği bu talihsiz dönemde üniversite olarak mezun ve vatandaşlarımızın sağlığından, sorumluluklarımızdan ödün vermedik. Geçmişte olduğu gibi pandemi sürecinde de Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın yükseköğretim kurumları için ortaya koyduğu hedefleri yerine getirmeye gayret ettik" dedi.

Prof. Dr. Hotar, pandemi döneminde Dokuz Eylül Üniversitesi'nin gerçekleştirdiği faaliyetlerden de bahsederek, "Üniversitemizdeki faaliyetlerin aksatılmadan sürdürülmesi için akademisyenlerimiz büyük emek gösterdi. Dünya büyük bir hızla değişiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) University Ranking by Academic Performance Laboratuvarı'nın (URAP) her yıl açıkladığı listede üniversitemiz 8 basamak yükselerek 9'uncu sırada yer almayı, 3 bin üniversitenin değerlendirildiği listede 27 basamak yükselmeyi başardı" diye konuştu. PAKDEMİRLİ: İZMİR AYRICALIKLI BİR COĞRAFYAİzmir'in ayrıcalıklı coğrafya olduğunu belirten Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ise "Burada yaşamak dünyanın en güzel şeylerinden biri. Şehrimizin eksiklikleri var ancak böyle güzel bir coğrafyada kendimizi bilime vermek kadar güzel bir şey olamaz. Ben bu yüzyılda daha iyi bir noktaya gelmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bilginin odağında olan bir hedefi Türkiye'nin ana eksenine mutlaka oturtmamız gerektiğini düşünüyorum. Biraz daha dışa açılmamız gerekiyor. Teoriyi pratikle birleştirmenin yolunu buluyor olmamız lazım. İlmi yaparken piyasanın isteğini de karşılamamız lazım. Bu bizim için de geçerli. Tarım da bilgisiz olmaz. 60'ın üzerinde enstitüde ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Tüm dünyada tarımsal araziler azalıyor ancak buğday, arpa ve mısır verimliliğinde artış var. Bilimi ve bilgiyi neyin içine koyarsanız verimlilikle ayrılırsınız. Birçok üniversitemizle ortak çalışmalar yürütüyoruz. Tüm üniversitelerimize kapılarımız sonuna kadar açık" dedi.PROJELERİ ANLATTITarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen projelerden de söz eden Bakan Pakdemirli, "Bizim teknolojik en önemli projelerimizden biri 'Yerli ve Milli Elektrikli Traktör'. Yüzde 80 oranında yakıttan tasarruf sağlayan, yeşil hedefe uygun bir üretimi yakalayacağız. Öte yandan büyükbaş hayvanlara takılmak üzere 'Yerli ve Milli Kulak Küpesi' projemiz de var. Ben böyle bir projenin Türkiye'de büyükbaş hayvanları yüzde 5 artıracağını düşünürken yüzde 20 gibi bir verimliliğin yakalanacağını gördük. Bu kulak küpesi, nerede olduğunu, vücut ısısını, hayvanın kesilip kesilmeyeceğini ve benzeri pek çok bilgiyi bildiriyor. 21'inci yüzyılda ülkemiz dünyanın ve bölgenin refahından daha fazla pay alabilecek bir ülkedir. Önümüz oldukça açık. Yarınlar için pozitifim. Hepimizin üzerine düşen görevler var. Mezuniyet sonrası istihdam. İstihdam planlamasını çok doğru yapmamız lazım. Bunun için 'Uzman Eller' projesini başlattık. 100 bin liraya varan bir hibe ile iyi bir netice aldık. Gençlerimizi de hayatın içinde kılacak şekilde doğru projelerle yönlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Zor bir görev icra ediyoruz. Kendimizi hiçbir zaman yeterli görmememiz lazım" diye konuştu. Gençlere de seslenen Bakan Pakdemirli, "Ben küçük yaştan beri başarılı insanların yöntemini gözlemlemeye çalıştım. Kariyer dediğiniz aslında kaderdir. Siz kaderin size çizdiği yolda ne kadar çok donanımlıysanız yol ayrımlarında yaptığınız seçimlerden en karlı çıkan siz olursunuz. Multidisipliner olmak, çok şeyle uğraşmak hayatta çok büyük faydaları olabilecek bir şeydir. Hayatta her zaman başarı yok. Başarı kadar başarısızlıklar da vardır. Önemli olan başarısızlıklardan ders almak, yılmadan ilerlemektir. Zamanı iyi kullanmak oldukça önemli. Hayattaki en kıt kaynaklarımızdan biri zamandır. İnanamayacağınız bir hızla zaman geçiyor. Analitik yönünüzü mutlaka geliştirin" dedi. KURUM: ADALETİ VE EŞİT EĞİTİM HAKKINI GETİRDİKYeni akademik yılda bilim insanlarına ve öğrencilere başarılar dileyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da "Biz üniversitelerimizi sadece eğitim veren yerler olarak değil, aynı zamanda medeniyetimizin inşasını gerçekleştirecek genç beyinlerin, sağlıklı nesillerin yetiştiği merkezler olarak görüyoruz. Hamdolsun, son 20 yılda, Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde eğitime, öğretime, üniversitelerimize çok büyük yatırımlar yaptık. 2002 yılında 76 olan üniversite sayımızı 207'ye çıkardık. Ülkemizin dört bir yanında kurduğumuz üniversitelerle ihtisaslaşmayı her şehrimizde yaygınlaştırdık. Akademik personel sayımızı 70 binden 180 binin üzerine çıkarttık. Eğitim-öğretim hayatında yaşanan eşitsizliklere ve hukuksuzluklara son vererek üniversitelerde adaleti ve eşit eğitim hakkını getirdik. Bugün Türkiye, kendi evlatlarının yanında, dünyanın dört bir yanından toplamda 230 bin uluslararası öğrenciye de ev sahipliği yapıyor. Üniversitelerimiz, uluslararası eğitim alanında büyük başarılara imza atıyor" diye konuştu. 'GELECEĞE EMİN ADIMLARLA YÜRÜMELİYİZ'Dokuz Eylül Üniversitesi'nin köklü eğitim geçmişiyle kendi gelenekleri ve değerleriyle eğitim kurumları arasında seçkin yere sahip olduğunu belirten Bakan Kurum, "Ürettiği değerlerle yetiştirdiği uzmanlarla hem İzmir'imizin hem de ülkemizin bilim ve akademi hayatına çok önemli katkılar sağlıyor. Geniş eğitim kadrosuyla İzmir'in dört bir yanında, onlarca enstitü ve fakülteleriyle 50'yi aşkın uygulama ve araştırma merkeziyle eğitim ve öğretim anlayışını başarılı bir şekilde sürdürüyor. Bu yıl İzmir'imizin kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümüydü. Ecdadımız, dedelerimiz bu toprakları bize vatan kılmak için gözlerini kırpmadan canlarını feda ettiler, şehit oldular. Biz de bu milli mücadelemizden büyük dersler çıkarmalı, bölgemizde ve dünyada güçlü bir ülke olmalı, geleceğe emin adımlarla yürümeliyiz" dedi. 'TÜKİYE YENİLENEBİLİR ENERJİ'DE AVRUPA'DA 5'İNCİ SIRADA'Törende 'yeşil kalkınma devrimi'ne de değinen Bakan Kurum, şunları söyledi: "Dünya yeni bir dönemi yaşamaktadır. Bu sürecin lider ülkelerinden bir tanesi Türkiye olmalıdır. Sayın Emine Erdoğan'ın himayelerindeki 'Sıfır Atık Projesi' ve kazanımlarımız ortada. Eko-etiket, depozito iade sistemi, bisikletli ulaşım gibi uygulamalarımız hali hazırda devam ediyor. Şimdi tüm sektörlerde yeni fikirleri ortaya çıkaracak, çevreci teknolojileri ve inovasyonu geliştireceğiz. 'yeşil kalkınma devrimi' ile birlikte iklim ve çevre dostu yatırımları destekleyen uluslararası fonlara erişimimiz kolaylaşacak, ticarette rekabet gücümüz artacak. Enerji, ulaştırma, sanayi, atık ve inşaat sektörlerinde düşük karbon teknolojilerine yatırım ve finansman imkanları güçlenecek. Yenilenebilir enerji kurulu gücünde Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sırada yer alan ülkemiz, bu potansiyeliyle enerjide dışa bağımlılığını sonlandıracak. Yeşil kalkınma hedefimiz çerçevesinde yapacağımız her yatırım, sürdürülebilir enerjide, enerji verimliliğinde, çevre dostu şehir altyapılarının geliştirilmesinde, atık ve geri dönüşümde yeni istihdam alanları oluşturacak. Bugünden itibaren 207 üniversite kampüsümüzün tamamını 'İklim Dostu Kampüs' yapmak için kolları sıvıyoruz. Artık her bir öğrencimiz, her bir gencimiz yeşil dönüşüm çalışmalarımızın parçası olacak. Yine 'Sıfır Atık Üniversite' hedefiyle tüm eğitim alanlarımızda yeni bir döneme gireceğiz. Burada da üniversitelerimizin, kıymetli hocalarımızın geliştirdiği çevre dostu teknolojilerden istifade edeceğiz. Bu teknolojilerin diğer sektörlere dağılmasını sağlayacağız. Gençlerimizin her biri birer iklim dostu, iklim gönüllüsü, iklim elçisi. Gençler bizim yol arkadaşımız. Milyonlarca gencimizi harekete geçirecek ilk adımı atıyoruz. 9 Eylül Üniversitesi'ni 'Sıfır Atık' ve 'İklim Dostu' üniversite yapıyoruz." Törenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi'ne derece ile kaydolan öğrencilere hediyeleri verildi.Hande NAYMAN/ İZMİR,