Bakan Muş, ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı: (2) - Son Dakika

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Bizim hesabımız 2021'de Türkiye ihracatının yıllık rekor kırmaya hazırlandığını göstermektedir. İhracatımızda ve ekonomimizde güzel gelişmeleri hep birlikte yaşayarak göreceğiz." dedi.

Bakan Muş, Ticaret Bakanlığı Konferans Salonu'nda Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ile düzenlediği basın toplantısında ekim ayı dış ticaret rakamlarını açıkladı.

İhracatta ortaya konulan güçlü performansın küresel ticaretteki trendin çok üstünde olduğunu ifade eden Muş, "Ama üzülerek görüyoruz ki Türkiye'nin ihracattaki başarısını takdir etmek yerine bu başarıyı küçümseyenler, hatta başarısızlık gibi göstermeye çalışanlar bulunmaktadır. Bu her şeyden evvel halkımıza, ihracatçılarımıza ve onların emeklerine karşı yapılmış bir saygısızlıktır. Masa başında birtakım istatistik oyunlarıyla rakamları çarpıtma uğraşı içinde olanlar var. Tabii bu çarpıtma işini yaparken de ellerine yüzlerine bulaştırıyorlar. Önü arkası kesilmiş grafiklerle, rastgele kıyaslanmış dönemlerle, anlamsız karşılaştırmalardan yola çıkılarak tespit yapılamaz. Buradan açıkça sesleniyorum, isterseniz kafanıza göre eksiltin, bölün, toplayın, hangi kıyaslamayı yaparsanız yapın Türkiye'nin ihracat başarısını gizleyemezsiniz. 215 milyar dolarlık ihracat başarısını ve ortaya konulan vizyonu yok sayamazsınız." diye konuştu.

Muş, Türkiye'nin bugün ihracatta 2000 yılı öncesi dönemin çok ilerisinde bir noktada olduğunu vurguladı. Dünya Ticaret Örgütünün (DTÖ) 2021 yılı ikinci çeyrek verilerine göre dünya ihracatının 10,4 trilyon dolarla yüzde 30,3 arttığını dile getiren Muş, Türkiye ihracatının ise 104,9 milyar dolarla yüzde 39,8 yükselerek, dünya genelinden daha hızlı artış kaydettiğini söyledi. Muş, bu değerler ışığında, yıllıklandırılmış olarak ülkenin dünya ihracatından aldığı payın ilk defa yüzde 1 seviyesinin üzerinde gerçekleştiğine dikkati çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye, DTÖ'nün ikinci çeyrek verilerine göre G20 ülkeleri içinde ihracatını en fazla artıran üçüncü ülke konumundadır. Bu açıkladığımız rakamlar uluslararası kuruluşların verilerine göre bilimsel istatistiki yöntemle elde edilmiş resmi rakamlardır. Birileri bu rakamların ifade ettiği başarıdan rahatsız olsa da hakikat budur. Dolayısıyla 'Güneş balçıkla sıvanmaz'. Gerçekleri birtakım algı oyunlarıyla gizleyemezsiniz, hakikati çarpıtamazsınız."

İhracatçılar dünyanın her yerine ülkenin bayrağını taşırken kendilerinin de onlara tüm imkanlarla destek olacağını belirten Muş, 2022 yılında mal ve hizmet ihracatçılarına verdikleri destekleri yüzde 27 artırarak 5 milyar 250 milyon liraya yükseltmeyi öngördüklerini bildirdi.

Muş, Merkez Bankasının yılın son enflasyon toplantısında aldığı karara da işaret ederek, "Merkez Bankamızın reeskont kredileriyle üretim ve ihracatın desteklenmesi yoluyla cari açığın azaltılmasına yönelik yapısal yaklaşım önerisini duyurması olumlu bir gelişmedir. 30 milyar dolarlık söz konusu kaynakla ihracat ve ithal ikamesine yönelik yatırımlar desteklenecektir. Atılan bu adımla dış ticaret dengemiz güçlenecek ve fiyat istikrarına katkı sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

"Ülkemiz yatırımlar için güvenli bir liman olarak öne çıkmaktadır"

Dünyada pek çok olumsuzluğun yaşandığı bu dönemde Türkiye'nin güçlü ekonomisiyle pozitif olarak ayrışıp, yatırımlar için güvenli bir liman ve bilhassa tedarikçi ülkeler için bir ticaret partneri olarak ön plana çıktığını vurgulayan Muş, "İş dünyamızla istişarelerimizde, iş insanlarımızın önemli bir kısmının çağrılarımıza kulak verdiğini görüyor, 2021 yılını yeni yatırımlarla kapatacaklarının sinyallerini alıyoruz. Savunma sanayisinde elde ettiğimiz başarılar ortada. Bu sektörde önemli bir ihracatçı olma yolunda hızla ilerlemekteyiz." dedi.

Muş, Türkiye'nin salgın döneminde aldığı tedbirler ve özel sektörün ortaya koyduğu özveriyle üretimine devam ederek Asya'nın alternatifi olarak öne çıktığını, bugün dünya ticaretinde güçlü bir tedarikçi olduğunu dile getirdi.

Ülkenin güçlü altyapısı, birikimi, nitelikli insan kaynağı ve coğrafi konumunun verdiği avantajla büyük bir üretim ve ihracat üssü konumunda olduğuna dikkati çeken Muş, "Bu sayede, dünyaca ünlü yabancı markalar da ülkemizin sunduğu fırsatları değerlendirmek için üretim üslerini ülkemize taşımaya devam etmektedir." diye konuştu.

Bakan Muş, olumlu gelişmeler sayesinde uluslararası kuruluşların Türkiye'nin 2021 büyüme beklentilerini art arda revize ettiğini anımsatarak, bu güncellemelerin dayanaklarından birisinin de "cari açıktaki kapanma sayesinde ülkenin dış finansman ihtiyacının azalma eğilimine girmesi" olduğunu söyledi.

Bugün açıklanan PMI Endeksi'nin üst üste 5'inci ay 50 eşik değerinin üzerinde yüzde 51,2 olarak gerçekleştiğini ifade eden Muş, yeni ihracat siparişlerinde de artışın güçlü şekilde sürdüğünü bildirdi.

"Türkiye-Afrika Forumu 50 milyar dolarlık dış ticaret hedefi için önemli bir aşama"

Ticari diplomasi faaliyetlerine de hız kesmeden devam ettiklerini belirten Muş, Türkiye-Afrika 3'üncü Ekonomi ve İş Forumu kapsamında Afrikalı mevkidaşlarıyla yaptıkları görüşmelerde ticari meseleleri ele alırken 3 bine yakın Türk ve Afrikalı iş insanının da bir araya geldiğini anlattı. Muş, forum vesilesiyle birçok alanda iş birlikleri için somut adımlar atıldığına işaret ederek, "Forum, Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki 50 milyar dolarlık dış ticaret hedefine ulaşmamız konusunda önemli bir aşama olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

İhracatın çok büyük bir kısmının gerçekleştirildiği ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle ticari ilişkileri güçlendirme arzusunda olduklarını dile getiren Muş, şöyle konuştu:

"Bu minvalde 10 ülkenin büyükelçileriyle yaşanan son hadisenin diplomatik kanalların işletilmesi sonucu uzlaşıyla çözülmesi fevkalade olumlu olmuştur. Türkiye'nin güçlü ekonomik ve ticari ilişkilere sahip olduğu bu 10 ülkenin büyükelçilerinin bundan sonra Türkiye'deki yargısal süreçlere etki anlamına gelecek söz ve davranışlardan kaçınacağına inanıyoruz. Türkiye, meselelerin çözümünde her zaman uzlaşı ve diyalogdan yanadır, bundan sonra da bu tavrını sürdürecektir."

Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi konusunda siyasi meselelerle ekonomik ve ticari meselelerin birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulayan Muş, AB ülkeleriyle olan ilişkilerde her iki tarafın da karşılıklı çıkarının olduğunu bildirdi.

Türkiye-ABD ticari ilişkileri

Muş, dün Roma'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı olumlu görüşmeyi de ekonomik ve ticari ilişkiler açısından önemsediklerini belirterek, "Bu görüşmede ortaya konulan ikili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda her iki ülkenin de gerekli adımları atacağı kanaatindeyiz. Bu kapsamda biz Türkiye olarak ekonomik ve ticari ilişkilerde kazan-kazan politikamızı sürdürmekteyiz." ifadelerini kullandı.

Hesaplarının her yılın bir öncekinden daha iyi olacağını gösterdiğine dikkati çeken Muş, şunları kaydetti:

"Bizim hesabımız, 2021'de Türkiye ihracatının yıllık rekor kırmaya hazırlandığını göstermektedir. İhracatımızda ve ekonomimizde güzel gelişmeleri hep birlikte yaşayarak göreceğiz. Yeter ki ülkemize güvenelim ve felaket tellallarına itibar etmeyelim. Yeter ki üreten Türkiye vizyonumuzu daha da güçlü şekilde devam ettirelim."

(Bitti)