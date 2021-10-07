Bakan Muş:  Fahiş fiyatlara asla müsamaha göstermeyeceğiz - Son Dakika

TİCARET Bakanı Mehmet Muş, haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerin sürdüğünü belirterek, "Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

Bakan Muş, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Kamuoyuna bir kez daha duyurmuş olalım; arz talep dengesiyle uyuşmayan haksız fiyat artışlarına karşı denetimlerimiz hız kesmeden sürüyor. Müfettişlerimiz ve denetim elemanlarımız sahada gereken incelemeleri yapıyor. Fahiş fiyatlara asla ve asla müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.