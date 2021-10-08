Üye Girişi
BAKAN ÖZER AŞILANMIŞ VE ANTİKOR OLUŞTURMUŞ ÖĞRETMEN ORANIMIZ YÜZDE 90 - Son Dakika

BAKAN ÖZER AŞILANMIŞ VE ANTİKOR OLUŞTURMUŞ ÖĞRETMEN ORANIMIZ YÜZDE 90

08.10.2021 15:06
BAKAN ÖZER AŞILANMIŞ VE ANTİKOR OLUŞTURMUŞ ÖĞRETMEN ORANIMIZ YÜZDE 90

BALIKESİR'deki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesine büyük önem verdiklerini söyledi.

BALIKESİR'deki eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, okul öncesine büyük önem verdiklerini söyledi. Kente 750 milyon TL'lik yatırım yapılacağını belirten Özer, ülke genelinde okullardaki aşılanma ve eğitim durumu hakkında da bilgi verdi. Özer, Şu an aşılanmış ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 90'a ulaşmış durumdadır dedi.

Balıkesir'e gelen Milli Eğitim Bakanı Özer, Vali Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, il ve ilçe milli eğitim müdürleri ile değerlendirme toplantısı yaptı. Toplantı çıkışında konuşan Bakan Özer, Balıkesir'de 235 milyon TL'lik yatırımın devam ettiğini, yeni projelerin maliyetinin de 500 milyon TL'nin üzerinde olacağını hatırlatarak, Şu anda Balıkesir ve 2021 yılında yaklaşık 235 milyonluk yatırım devam ediyor. Bunlar yeni okul yapımları, güçlendirme kapsamındaki yatırımlar. 'Git-yap' kapsamındaki yatırımlar. Şimdi buradaki değerlendirme toplantımızda acil ihtiyaçlarla ilgili yatırımlar, bu 235 milyonluk yatırım ilave olarak yeni yatırımlar yapma kararı aldık. Yatırımları ikiye katlamış olduk. 750 milyonluk bir yatırımı, Balıkesir'imizle buluşturmuş olduk. İnşallah bunları hızlı bir şekilde uygulamaya geçirip, artık bundan sonra Balıkesir'de eksiklikler, ihtiyaçlar değil eğitimin kalitesini nasıl artırabiliriz, çok daha iyi noktaya nasıl taşıyabiliriz ve sadece Türkiye'deki değil dünyadaki akranlarıyla kentteki çocuklarımızın yarışmasını, rekabet etmesini nasıl sağlayabiliriz; onlara bakacağız dedi.

'4 ÖZEL EĞİTİM ANAOKULU YAPILACAK'

Merkez, Bandırma, Burhaniye ve Edremit ilçelerine 1'er tane olmak 4 özel eğitim anaokulunun yapılacağını açıklayan Özer, Aynı zamanda 4 yere anaokulu da yapacağız. Hem anaokulu olacak hem de özel eğitim anaokulu olacak. Milli Eğitim Bakanlığı olarak okul öncesi eğitime erişimi artırmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla anaokullarını mümkün olduğu kadar şehirlerimizin farklı bölgelerine kurarak, vatandaşlarımızın çocuklarını anaokuluna gönderme imkanlarını artırmaya çalışıyoruz. Balıkesir'e 8 tane özel eğitim anaokulu ve normal anaokulu yapmış olacağız. Ayvalık'ta tarihi kız meslek lisemizin uzun süredir bekleyen restorasyonunu yatırıma aldık. İnşallah, onu da bir şekilde tamamlayıp, bilim sanat merkezi olarak dizayn edip, öğrenci ve öğretmenlerimizin; kütüphane, çalışma, proje geliştirme çalışmalarında kullanabileceği bir mekana dönüştürmüş olacağız diye konuştu.

Bakan Özer, daha sonra beraberindeki heyet ile Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

'AŞILANMIŞ VE ANTİKOR OLUŞTURAN ÖĞRETMEN ORANIMIZ YÜZDE 90'

Okullardaki aşılanma ve eğitim durumu hakkında da bilgi veren Özer, şöyle devam etti

Türkiye'de, 6 Eylül'de eğitim-öğretim başladı. Bugün itibarıyla 5'inci haftayı geride bıraktık. Süreci, Sağlık Bakanlığı'mız ve Bilim Kurulu'yla koordineli bir şekilde yürütüyoruz. Defaatle açıklama yaptığımız gibi okul kapatma değil vakanın olduğu sınıflarda yüz yüze eğitime 14 gün ara veriyoruz. Geçen hafta sonu itibarıyla Sağlık Bakanlığı'mız ve Bilim Kurulu'muz 14 günlük yüz yüze eğitime ara vermeyi 10 güne düşürdü. Yüz yüze eğitime ara verilen sınıflarda herhangi bir semptom göstermeyen öğrencilerden 5 günün sonunda velinin rızası olması sonucu PCR yapıp, sonucu negatif çıktığı zaman yüz yüze eğitime dönme imkanı getirildi. Dolayısıyla şu anda süreç, eylül ayındakine göre çok daha rahat bir şekilde, çok daha kısa süreli aralarla başarılı bir şekilde devam ediyor. Geçen hafta itibarıyla 71 bin 320 okulumuzdan sadece 2 tanesinde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Bugün itibarıyla yüz yüze eğitime ara verilen okulumuz bulunmamaktadır. Elbette vaka ve yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen sınıflarımız bulunmakta. Her geçen gün öğretmenlerimizin aşılanma oranı yükseliyor. Şu anda tüm Türkiye'de 2'nci doz aşısını tamamlamış öğretmen sayımız yüzde 85'e ulaştı. Antikor oluşturan öğretmen sayımız da yüzde 5 seviyesinde. Şu an aşılanmış ve antikor oluşturmuş öğretmen oranımız yüzde 90'a ulaşmış durumdadır.

LİSE VE ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİ

Mimar Sinan Lisesi ve Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği dron projesini de inceleyen Bakan Özer, Üniversite ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın mesleki ve teknik eğitim iş birliğinin güzel örneği burası dedi.

Projeler hakkında bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi ve Ebabil Dron Takımı Kaptanı Ecem Sultan Çamlı, Burada özellikle yerli ve milli insansız hava aracı ücretimi üzerine çalışıyoruz. Şu anda tarımsal ilaçlama dron prototipimiz var. Prototip olduğu için 2 litre kadar taşıma kapasitesine sahip. Bunun ekstra özelliği yaptığımız sistemle ilaçlama sırasında güç kaybı yaşamaması. Bu da daha verimli ve daha uzun süre ilaçlama yapmasına katkı sağlıyor. Bakanımız da sağ olsun, desteklerini esirgemeyeceğini, böyle güzel liselerle üniversitelerin birlikte çalışıp, iş birliği yapacağını vurguladı. Destekleri için teşekkür ederiz diye konuştu.

BAKAN ÖZER AŞILANMIŞ VE ANTİKOR OLUŞTURMUŞ ÖĞRETMEN ORANIMIZ YÜZDE 90
BAKAN ÖZER AŞILANMIŞ VE ANTİKOR OLUŞTURMUŞ ÖĞRETMEN ORANIMIZ YÜZDE 90
BAKAN ÖZER AŞILANMIŞ VE ANTİKOR OLUŞTURMUŞ ÖĞRETMEN ORANIMIZ YÜZDE 90
BAKAN ÖZER AŞILANMIŞ VE ANTİKOR OLUŞTURMUŞ ÖĞRETMEN ORANIMIZ YÜZDE 90
BAKAN ÖZER AŞILANMIŞ VE ANTİKOR OLUŞTURMUŞ ÖĞRETMEN ORANIMIZ YÜZDE 90
BAKAN ÖZER AŞILANMIŞ VE ANTİKOR OLUŞTURMUŞ ÖĞRETMEN ORANIMIZ YÜZDE 90
BAKAN ÖZER AŞILANMIŞ VE ANTİKOR OLUŞTURMUŞ ÖĞRETMEN ORANIMIZ YÜZDE 90
BAKAN ÖZER AŞILANMIŞ VE ANTİKOR OLUŞTURMUŞ ÖĞRETMEN ORANIMIZ YÜZDE 90
BAKAN ÖZER AŞILANMIŞ VE ANTİKOR OLUŞTURMUŞ ÖĞRETMEN ORANIMIZ YÜZDE 90
BAKAN ÖZER AŞILANMIŞ VE ANTİKOR OLUŞTURMUŞ ÖĞRETMEN ORANIMIZ YÜZDE 90
BAKAN ÖZER AŞILANMIŞ VE ANTİKOR OLUŞTURMUŞ ÖĞRETMEN ORANIMIZ YÜZDE 90

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Balıkesir, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BAKAN ÖZER AŞILANMIŞ VE ANTİKOR OLUŞTURMUŞ ÖĞRETMEN ORANIMIZ YÜZDE 90 - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

T3 Vakfı'nın İBB'den para aldığı iddialarına karşı açtığı davayı kazanan Selçuk Bayraktar, tazminatı iletişim öğrencilerine verecek 15:57 T3 Vakfı'nın İBB'den para aldığı iddialarına karşı açtığı davayı kazanan Selçuk Bayraktar, tazminatı iletişim öğrencilerine verecek CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim 15:37 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 3600 ek göstergeyi söke söke getirteceğim O Ses Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu 15:24 O Ses Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu
15:09 "Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı 14:44 Prof. Dr. Sözbilir, deprem tehlikesi altındaki illeri tek tek sıraladı Öğrencinin 14:15 Öğrencinin "Ne iş yapıyorsunuz?" sorusuna Binali Yıldırım'dan güldüren yanıt: İş arıyorum
Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi 13:34 Yasemin Şefkatli, transparan gelinliğini sadece 15 dakika giyebildi Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada 12:36 Kaza sırasında tutanak tutan doktor feci şekilde hayatını kaybetti! O anlar saniye saniye kamerada

Son Dakika Haberleri
16:02 Taliban, Afganistan'daki bağımlıları tehditlerle tedaviye zorluyor
15:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti
15:30 Emre Belözoğlu'nun Pro Lisansı olmaması tartışma yarattı! TFF'nin kararları kriz yaratacak
15:23 O Ses Almanya'ya Türk kızı Zeynep Avcı damga vurdu
15:15 Son dakika gündem haberleri! Gündemde yer alan son güncel haberler
15:09 Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı
15:08 Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti
15:08 "Evine bırakayım" diyerek aracına aldığı kadını ormana alana götürüp cinsel saldırıda bulundu
14:25 Amcasının öldürdüğü iddia edilmişti! Leyla Aydemir davasında tüm sanıklara beraat kararı çıktı
14:21 Cristiano Ronaldo'nun tecavüz davasında gelişme yaşandı! Çalıntı belgeler mahkemenin seyrini değiştirdi
Taliban, Afganistan'daki bağımlıları tehditlerle tedaviye zorluyor Taliban, Afganistan'daki bağımlıları tehditlerle tedaviye zorluyor         
16:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan; Şule Yüksel Şenler, Ahmet Kekeç ile Mehmet Fırıncı'nın kabirlerini ziyaret etti         
15:37
Emre Belözoğlu'nun Pro Lisansı olmaması tartışma yarattı! TFF'nin kararları kriz yaratacak Emre Belözoğlu'nun Pro Lisansı olmaması tartışma yarattı! TFF'nin kararları kriz yaratacak         
15:31
Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı Son Dakika! Afganistan'da cuma namazı esnasında bir camiye bombalı saldırı düzenlendi: 100 ölü, çok sayıda yaralı         
15:10
Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti Kuntz, Norveç maçının ilk 11'inde değişikliğe gitti         
15:09
Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı Hasan Can Kaya sevgilisi Sultan San'ı aldattı mı? Haziran ayında çekilen fotoğraf ortaya çıktı         
14:25
Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler Miras kavgası yüzünden iki kardeş, ablalarının saçlarını yolup üzerinden traktörle geçtiler         
13:37
Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı Ailesinden kalan 1 milyon liralık arazisini mübadele müzesi kurulması şartıyla bağışladı         
12:54
Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi Eşini öldürüp tandırda yakan kadın, suçu ölen kocasına attı: Şakağına av tüfeğini dayayıp zorla ateş ettirdi         
12:35
Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti Başörtülü fotoğrafını paylaşan Aycan Yanac, kendisini eleştiren takipçisini ifşa etti         
12:28
Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak Ünlü moda firması Hugo Boss'tan Türkiye'de yatırımı artırma kararı! 1000 kişilik daha istihdam sağlanacak         
10:43
Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor Başakşehir'in yeni hocası Emre Belözoğlu, Galatasaray'da istenmeyen Feghouli'ni transfer etmeyi düşünüyor         
10:38
Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş Kızının doğum gününde eşini kömürlükte boğarak öldüren şahıs, kayıp diye ihbarda bulunmuş         
09:58
İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu İdo Tatlıses ile evlenen Yasemin Şefkatli'nin gelinliği sosyal medyada çok konuşuldu         
09:55
3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor 3600 ek göstergeyle memurların emekli maaş ve ikramiyelerinde yüzde 25 civarında artışın olması bekleniyor         
08:55
Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti Galatasaray'da Kerem depremi! Astronomik zamlı yeni sözleşmeyi elinin tersiyle itti         
22:35
Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi Oyuncu Burcu Özberk, dekolteli paylaşımıyla hayranlarını adeta büyüledi         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2021 16:24:22. #1.13#
SON DAKİKA: BAKAN ÖZER AŞILANMIŞ VE ANTİKOR OLUŞTURMUŞ ÖĞRETMEN ORANIMIZ YÜZDE 90 - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement