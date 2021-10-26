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Bakan Özer: "İki ay gibi kısa sürede 57 bin 108 okulumuzda kütüphanesiz okul kalmayacak" - Son Dakika

Bakan Özer: "İki ay gibi kısa sürede 57 bin 108 okulumuzda kütüphanesiz okul kalmayacak"

26.10.2021 16:47
Bakan Özer:

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesinin tanıtım toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Proje kapsamında okullarımızdaki mevcut kütüphaneleri yenileyecek ve güncelleyeceğiz.

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesinin tanıtım toplantısında konuşan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Proje kapsamında okullarımızdaki mevcut kütüphaneleri yenileyecek ve güncelleyeceğiz. Ayrıca, kütüphanesi olmayan okullarımıza da yeni kütüphane yapacağız. İki ay gibi kısa sürede 57 bin 108 okulumuzda kütüphanesiz okul kalmayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesinin tanıtım programına katıldı. Ankara Yenimahalle'de bulunan Şehit Öğretmen Mehmet Ali Durak Ortaokulu'nda düzenlenen törene Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Ankara Valisi Vasip Şahin de katıldı.

"DÜNYA NE KADAR DEĞİŞİRSE DEĞİŞSİN KÜTÜPHANELERİN HAYATIMIZDAKİ YERİ VAZGEÇİLMEZDİR"

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesinin tanıtım programında konuşan Emine Erdoğan, "Dijital dönüşümün yaşandığı çağımızda internetin her şeyi bildiği yanılgısı kütüphaneleri bir süre yalnızlığa mahkum etti. Oysa dünya ne kadar değişirse değişsin kütüphanelerin hayatımızdaki yeri vazgeçilmezdir. Bugün tüm dünyada kütüphanelerin geçirdiği dönüşüm son derece sevindiricidir. Kütüphaneler artık dolu rafları olan kitap müzeleri değil, birer yaşam alanı olarak karşımıza çıkıyor. Dijital koleksiyonlarla her yaşa ve gruba hitap eden etkinliklerle birer cazibe merkezi haline geliyorlar. Ayrıca kütüphaneler eğitimin ve okulların kalbidir. Projemizin tüm okullarda bu kalbin hızlı bir şekilde vesile olacağına inanıyorum. 81 ilimizde hem kütüphanesi olmayan okullara kütüphane kazandırılacak hem de hali hazırdaki kütüphane içerikleri zenginleştirilecek" ifadelerini kullandı.

BAKAN ÖZER: "2000 YILINDA YÜZDE 44 OLAN ORTAÖĞRETİMDE OKULLAŞMA ORANI BUGÜN YÜZDE 88'E ULAŞMIŞTIR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bir eğitim seferberliği başlatıldığını belirten Milli Eğitim Bakanı Özer, "2000 yılında yüzde 44 olan ortaöğretimde okullaşma oranı bugün yüzde 88'e ulaşmıştır. Yükseköğretimde okullaşma oranı 2000'li yıllarda yüzde 14 iken yüzde 44'e ulaştı. Bu dönemde okullaşmanın artması ve eğitimde niteliğin iyileşmesi için öğretmen sayımız da ortaöğretimde yaklaşık 3 katına, ilköğretimde ise 2 katına yükselmiştir. Bu artışlarla birlikte tüm öğretim kademelerimizde derslik ve öğretmen başına düşen öğrenci sayılarımız da azalarak OECD ülkelerinin seviyesine oldukça yaklaşmıştır" şeklinde konuştu.

"EĞER EĞİTİME SON 19 YILDAKİ DEVASA YATIRIMLAR YAPILMASAYDI BUGÜN EĞİTİMDE KALİTEYİ KONUŞAMAZDIK"

Yapılan yatırımların meyvesi olarak uluslararası çalışmalarda yüksek basamaklara ulaşan Türk eğitim sisteminin daha da başarılı bir hale geleceğini vurgulayan Bakan Özer, "2002 yılından bu yana yapılan devasa yatırımların neticelerini ve eğitimin kalitesine yansımalarını bugün eğitim göstergeleri aracılığıyla açık bir şekilde görebiliyoruz. Eğer eğitime son 19 yıldaki devasa yatırımlar yapılmasaydı bugün eğitimde kaliteyi konuşamazdık. Eğitim sistemindeki bu devasa büyüme kaliteye rağmen değil, tam tersine kalite odaklı bir şekilde gerçekleşmiştir. PISA ve TIMSS gibi uluslararası çalışmaların sonuçları da eğitim sistemimizde kalite artışlarını doğrulamaktadır" diye konuştu.

"İKİ AY GİBİ KISA SÜREDE 57 BİN 108 OKULUMUZDA KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMAYACAK"

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesi ile öğrencileri sorgulama, analitik düşünme ve bilgiyi üreten bireyler haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Bakan Özer, "Okullar arası imkan farklılıklarını da azaltacağız. Bugün tanıtımını yaptığımız 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesi de bu amaçla başlattığımız çok önemli bir projedir. Proje kapsamında okullarımızdaki mevcut kütüphaneleri yenileyecek ve güncelleyeceğiz. Ayrıca, kütüphanesi olmayan okullarımıza da yeni kütüphane yapacağız. İki ay gibi kısa sürede 57 bin 108 okulumuzda kütüphanesiz okul kalmayacak. Gerekli tüm kaynakları okullarımıza aktardık. Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projemizle amacımız öğrencilerimize okuma kültürünü kazandırarak öğrencilerimizin sorgulayan, araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, onları hayata ve geleceğe hazırlamaktır" dedi.

BAKAN ERSOY: "KÜLTÜR VE EĞİTİM ARASINDAKİ İLİŞKİ NE KADAR SIKI OLURSA, EĞİTİMİN KALİTESİNİ DE O DERECE YÜKSELTMİŞ OLURUZ"

Kütüphanesiz Okul Kalmayacak projesini çok önemsediklerini vurgulayan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Bizim temel hedefimiz ülkemizin dört bir yanındaki gençlerin kültürel ve sanatsal faaliyetlere dilediği gibi ulaşmasını sağlamaktır. Gençlerimizin kültür ve sanat dünyasına dahil olmaları için; müzeleri, kütüphaneleri, sanat merkezlerini, sergi ve sinema salonlarını daha da yaygınlaştıracağız. Okullarda çocuklarımızın Yunus Emre'yi, Yahya Kemal'i, Osman Hamdi Bey'i, Münir Nurettin'i, Neşet Ertaş'ı, Turgut Cansever'i, Nuri Bilge Ceylan'ı tanımasını sağlayacağız. Kültür ve eğitim arasındaki ilişki ne kadar sıkı olursa, bu ilişkiyi biz ne kadar güçlendirirsek, eğitimin kalitesini de o derece yükseltmiş oluruz" açıklamasında bulundu.

(Utku Şimşek - Nurullah Geylani/İHA)

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Özer: 'İki ay gibi kısa sürede 57 bin 108 okulumuzda kütüphanesiz okul kalmayacak' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bakan Özer: "İki ay gibi kısa sürede 57 bin 108 okulumuzda kütüphanesiz okul kalmayacak" - Son Dakika
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