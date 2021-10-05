Bakan Özer, İngiltere Büyükelçisi Chilcott'u kabul etti - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İngiltere Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Milli Eğitim Bakanı Özer, İngiltere Ankara Büyükelçisi Chilcott ve beraberindeki heyeti kabul etti. Bakanlık görüşmeye ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye ile İngiltere arasında eğitim alanında yürütülen ve yapılması planlanan yeni iş birliklerine dair çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Toplantıda ayrıca öğretmenlerin mesleki gelişimi kapsamında yürütülen English Together projesi gibi çalışmalar da ele alındı" denildi.

Açıklamada, "Bakan Özer, Büyükelçi Chilcott ve heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirterek Türkiye ile İngiltere arasındaki iş birliğini değerlendirmek üzere yeni dönemde tekrar bir araya geleceklerini belirtti. Büyükelçi Dominick Chilcott ise kendilerini kabul ettikleri için Bakan Özer'e teşekkür etti ve Bakanlık görevine getirilmesinden dolayı Özer'i tebrik etti" denildi.

Görüşmede Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili ve Petek Aşkar ile AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Burcu Eyisoy Dalkıran, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürü Cevdet Vural, Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Abdullah Süslü de yer aldı.

(Musa Erdoğan/İHA)