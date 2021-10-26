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Son dakika haber | Bakan Özer: Kütüphanesiz okul kalmayacak - Son Dakika

Son dakika haber | Bakan Özer: Kütüphanesiz okul kalmayacak

26.10.2021 17:16
Son dakika haber | Bakan Özer: Kütüphanesiz okul kalmayacak

Edinilen son dakika gelişmesine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2 ay gibi kısa sürede 57 bin 108 okulumuzda kütüphanesiz okul kalmayacak.

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2 ay gibi kısa sürede 57 bin 108 okulumuzda kütüphanesiz okul kalmayacak. Gerekli tüm kaynakları, bugün itibarıyla okullarımıza aktarmış bulunuyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesinin tanıtımı Ankara'da Şehit Öğretmen Mehmet Ali Durak Ortaokulu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın da katıldığı törenle gerçekleşti.

Bakan Özer, okullar arası imkan farklılıklarını azaltacak ve eğitimde fırsat eşitliğini artıracak olan projenin himayelerini alan Emine Erdoğan'a teşekkür ederek, 2012 yılından beri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde eğitime devasa yatırımlar yapıldığını söyledi. Özer, "Eğer eğitime son 19 yılda devasa yatırımlar yapılmasaydı bugün eğitimde kaliteyi konuşamazdık. Eğitim sistemindeki bu devasa büyüme kaliteye rağmen değil, tam tersine kalite odaklı bir şekilde gerçekleşmiştir. Artık bakanlık olarak kalitenin sürekli artmasına ve eğitimde fırsat eşitliğine odaklanıyoruz" dedi.

'KÜTÜPHANESİZ OKUL KALMAYACAK'

Özer, 2022 yılı sonunda 3 yaş grubunda yüzde 14 olan okullaşma oranını yüzde 50'ye, 4 yaş grubunda yüzde 35 olan okullaşma oranını yüzde 70'lere ve 5 yaşta yüzde 78 olan okullaşma oranında yüzde 100'lere ulaştırmayı hedeflediklerini kaydetti. 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' projesinin de bu amaçla başlatıldığını ifade eden Özer, "Proje kapsamında okullarımızdaki mevcut kütüphaneleri yenileyecek ve güncelleyeceğiz. Ayrıca kütüphanesi olmayan okullarımıza yeni kütüphaneler yapacağız. 2 ay gibi kısa bir sürede 57 bin 108 okulumuzda kütüphanesiz okul kalmayacak. Gerekli tüm kaynakları bugün itibarıyla okullarımıza aktarmış bulunuyoruz. Proje ile amacımız öğrencilerimize okuma kültürüne kazandırarak öğrencilerimizi sorgulayan, araştıran, analitik düşünen ve bilgi üreten bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, onları hayata ve geleceğe hazırlamaktır" diye konuştu.

EMİNE ERDOĞAN: KÜTÜPHANELER EĞİTİMİN KALBİDİR

Emine Erdoğan, kütüphane kullanımının öğrencilere sayısısız faydası olduğuna dikkat çekerek, "Dijital dönüşümün yaşandığı çağımızda internetin her şeyi bildiği yanılgısı kütüphaneleri bir süre yalnızlığa mahkum etti. Oysa dünya ne kadar değişirse değişsin kütüphanelerin hayatımızdaki yeri vazgeçilmezdir. Bugün tüm dünyada kütüphanelerin geçirdiği dönüşüm son derece sevindiricidir. Kütüphaneler artık tozlu rafları olan kitap müzeleri değil, birer yaşam alanı olarak karşımıza çıkıyor. Dijital koleksiyonlarla her yaşa ve gruba hitap eden etkinliklerle birer cazibe merkezi haline geliyorlar. Ayrıca kütüphaneler, eğitimin ve okulların kalbidir. Projemizin tüm okullarımızda bu kalbin güçlü bir şekilde atmasına vesile olacağına inanıyorum" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZI ERKEN YAŞTA KÜTÜPHANE İLE TANIŞTIRALIM'

Öğrencilerin ilokul ve ortaokul çağlarında kütüphane alışkanlığı kazanması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Kütüphane alışkanlığı kazanan öğrencilerin bilgiyi bulma ve analiz etmede çok daha başarılı oldukları biliniyor. Bu da onları öğrenmeye açık ve özgüvenli insanlar yapıyor. Kütüphanelerden beslenen öğrencilerin en büyük kazanımı gerçek bilgiyi ayırt eder hale gelmeleridir. Ülkemizde halk kütüphaneleri, çocuk kütüphaneleri, üniversite kütüphaneleri gibi çeşitli kütüphanelerimiz var. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi de kütüphaneciliğin yeni yüzünü yansıtan anlayışı ve zengin koleksiyonlarıyla ülkemize gerçekten çok yakıştı. Araştırmacılar, öğrenciler ve her yaştan okuyucular bu kütüphaneden ziyadesiyle istifade ediyorlar. Bu vesileyle buradan tüm anne babalara seslenmek istiyorum. Gelin çocuklarınızı erken yaşta kütüphanelerle tanıştıralım. Onları rafların arasında gezmeyi alıştıralım. Kitap kokusuna aşina kılalım. Kütüphane görgüsü kazandıralım" diye konuştu. BAKAN ÖZER: SORGULAYAN NESİLLER YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ

Bakan Ersoy da okullarda, kütüphanelerin oluşması adına ellerinden gelen desteği vereceklerini belirterek, "Çocuklarımızı kitapla buluşturmak, zamanlarını kütüphanelerde daha nitelikli ve verimli geçirmelerini sağlamak, sanatla, edebiyatla, düşünceyle temaslarını sağlamak bizi hem heyecanlandırıyor hem de gururlandırıyor. Her alanda kendini yetiştirmiş okuyan, anlayan, sorgulayan, dünyada olup bitenden, kendini soyutlamayan, yaşadığı çağa değerler üreten, nesiller yetiştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Son dakika haber | Bakan Özer: Kütüphanesiz okul kalmayacak
Son dakika haber | Bakan Özer: Kütüphanesiz okul kalmayacak
Son dakika haber | Bakan Özer: Kütüphanesiz okul kalmayacak
Son dakika haber | Bakan Özer: Kütüphanesiz okul kalmayacak

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Bakan Özer: Kütüphanesiz okul kalmayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | Bakan Özer: Kütüphanesiz okul kalmayacak - Son Dakika
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