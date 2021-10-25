Bakan Özer: Öğrenme kayıplarını tespit için kazanım değerlendirme uygulaması başlatıyoruz - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Yarın ve 27 Ekim'de ilk defa Türkiye'de 7'nci, 8'inci, 11'inci ve 12'nci sınıflarda Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri'nde öğrenme kayıplarını tespit etmeye yönelik kazanım değerlendirme uygulaması başlatıyoruz. Bu uygulamaya yaklaşık 4,5 milyon öğrencimiz katılacak" dedi.

Bakan Özer, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde (TOBB) düzenlenen TOBB Türkiye Eğitim Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Bakan Özer ile birlikte TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Eğitim Meclisi Başkanı Yusuf Ekinci ve meclis üyeleri yer aldı. Toplantıda konuşan Bakan Özer, pandemi sürecinde öğrencilerdeki öğrenme kayıplarını telafi edecek mekanizmayı devreye soktuklarını belirterek, "Öncelikle 8'inci ve 12'nci sınıflarda yetiştirme kurslarını başlattık. Daha sonra 7'nci ve 11'inci sınıfları devreye soktuk. Bu çalışmalarımız devam edecek. Yarın ve 27 Ekim'de ilk defa Türkiye'de 7'nci, 8'inci, 11'inci ve 12'nci sınıflarda Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri'nde öğrenme kayıplarını tespit etmeye yönelik bir kazanım değerlendirme uygulaması başlatıyoruz. Bu uygulamaya yaklaşık 4,5 milyon öğrencimiz katılacak. Yani öğrencilerimiz Türkçe, Matematik ve Fen Bilimleri'nde hangi durumdalar, bulundukları seviyeye göre hangi takviyeleri almaları gerekiyor, hangi destekleme mekanizmalarını devreye sokmak gerekiyor. Bunun ölçümlerini inşallah bu hafta içerisinde tamamlayacağız. 7'nci, 8'inci, 11'inci ve 12'nci sınıflardaki destekleme ve yetiştirme kurslarını, bu yaptığımız araştırmanın bulgularına göre yeniden şekillendireceğiz" diye konuştu.