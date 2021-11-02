Bakan Özer: "Temel eğitimde tüm okulların imkan farklılıkları ortadan kaldırılacaktır" - Son Dakika

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan bir tazminat daha kazandı! İşte parayı bağışladığı kurum

Herkesin konuştuğu video! İşte Hızır olduğu söylenen kişinin markete girdiği an

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığın bütçesi üzerinde sunum yaptı (4)

"Eğitim sistemimizde yaklaşık 1,2 milyon öğretmenimiz bulunmaktadır. Hükümetlerimiz döneminde atanan öğretmen sayımız mevcut resmi öğretmen sayımızın yüzde 73'üne karşılık gelmektedir. Bu aynı zamanda genç bir öğretmen kadrosuna sahip olduğumuzu göstermektedir. 40 yaş ve altındaki öğretmen sayımız toplam öğretmen sayımızın yüzde 60'ına karşılık gelmektedir"

"Her eğitim kademesinde derslik başına düşen öğrenci sayısı yeni yapılan derslikler sayesinde ülke genelinde her geçen gün azalmaktadır. Bütün bu çalışmalar sonrasında derslik başına düşen öğrenci sayısı ilköğretimde 23'e orta öğretimde ise 22'ye düşmüştür"

"5 yaşın zorunlu eğitim kapsamına alınıp alınmaması bakanlığımızın değil Yüce Meclis'imizin takdiridir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak bizim kısa vadedeki hedefimiz 5 yaş çocuklarımızın yüzde 100'üne eğitim sunabilecek bir alt yapı ve kapasiteyi hazır hale getirmek ve tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunmaktır"

"Okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak için yeni bir projeyi, 'Kütüphanesiz Okul Kalmayacak' Projesini de hayata geçirdik"