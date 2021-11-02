Son dakika haberi... Bakan Özer: Yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz (2) - Son Dakika

Bakan Özer: Yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz (2)

'2 DOZ AŞI AŞI OLAN ÖĞRETMEN ORANIMIZ YÜZDE 87'

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, bakanlığının 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin sunumunu yapan Bakan Özer, eğitim personeli arasında aşı oranlarının yüksek olduğunu, bunun da memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bakan Özer, "Eğitim personelimizin aşılanma oranı her geçen gün artmaktadır. Biliyorsunuz ki aşı, gönüllülük esasına dayalı olarak yapılıyor. Personelin aşı olmadığı durumda haftada 2 kez PCR testi yaptırması gerekmektedir. 1 doz aşı olan öğretmen oranımız yüzde 93'e ulaşmıştır. En az 2 doz aşı olan öğretmen oranımız ise yüzde 87'dir. Diğer taraftan aşı olmadan hastalığı atlatarak bağışıklık kazanan ve antikoru oluşan öğretmen oranımız da yüzde 5 civarındadır. Öğretmenlerimizin aşılanma oranının böylesine yüksek olması okulları açık tutmayla ilgili olarak elimizdeki en büyük avantajımızdır" dedi.

YÖK BAŞKANI ÖZVAR: YÜZ YÜZE EĞİTİM DEVAM EDECEKTİR

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar da, komisyonda yaptığı bütçe sunumunda, Covid -19 salgını sürecinde aşılanmanın fevkalade önemli bir husus olduğuna dikkat çekti. Özvar, üniversitelerdeki aşı oranlarına ilişkin, "Şu anda korunması sağlanan öğrencilerimizin oranı yüzde 79'u geçmiş bulunmaktadır. Öğretim elemanlarının aşılanma oranı ise yüzde 90'ı bulmuştur. Üniversitelerimizde okuyan öğrencilerimiz aşı konusunda gerekli hassasiyeti fevkalade göstermektedir. Akademik personel neredeyse yüzde 100'e yaklaşmaktadır. Bu sebeple umarız bu aşı vesilesiyle yükseköğretimde yüz yüze eğitim bundan sonra da devam edecektir" dedi.